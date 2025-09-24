Qual o provável time do Grêmio para enfrentar o Botafogo 

Kannemann volta a ser opção no time do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio deve passar por algumas mudanças na equipe que venceu o Gre-Nal 448 no final de semana. Para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena, o Tricolor tem algumas dúvidas para suprir as ausências certas.

As primeiras mudanças começam no banco de reservas, pois, tanto Mano Menezes, quanto o auxiliar Sidnei Lobo, estão suspensos. O comandante do Grêmio será o segundo auxiliar Thiago Kosloski.

Dentro de campo, as ausências certas são: Arthur, suspenso, Carlos Vinícius e Cuéllar, ambos com problemas musculares, e João Pedro, que está fora da temporada.

Uma boa notícia é o retorno do zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão na última rodada. Com o argentino de volta, Wagner Leonardo deve sair do time.

No meio de campo, Dodi e Alex Santa devem substituir Cuéllar e Arthur. Outra opção é avançar Noriega, que foi contratado para ser volante, mas até o momento só jogou como zagueiro. No ataque, André Henrique deve ser o titular.

O provável Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Noriega (Gustavo Martins), Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Alex Santana (Noriega), Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique.