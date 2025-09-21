Presidente do Grêmio reclama de arbitragem no Gre-Nal 448: "Quase uma Batalha dos Aflitos"

Alan Patrick perdeu pênalti no último minuto do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio saiu vencedor do Gre-Nal 448 ao superar o Inter por 3 a 2 neste domingo (21), no Beira-Rio. Mesmo com os três pontos no clássico, a arbitragem da partida foi alvo de críticas por parte de Alberto Guerra, presidente do Tricolor.

O dirigente gremista reclamou principalmente dos três pênaltis marcados contra o time de Mano Menezes e da expulsão de Arthur, ainda no começo do segundo tempo.

— Há tempo que eu não via o que aconteceu aqui. Um time ser tão operado e, mesmo assim, com sorte, conseguimos superar as adversidades da arbitragem. Nem vou falar dos dois pênaltis, mas também dos critérios. Várias situações que eu não sei o que está acontecendo. Fomos demasiadamente prejudicados novamente. Vimos algo surreal. Até brinquei com o Mano que foi quase uma Batalha dos Aflitos de novo — desabafou Guerra.

Os dois primeiros pênaltis marcados para o Inter, em dois lances de Noriega, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado pelo VAR para rever as penalidades.

— Absolutamente nada. O Bernabei deixa o pé para trás, para procurar o contato. Não houve infração. Para mim, não houve o pênalti. Foi mal marcado — analisa Diori.

No segundo pênalti, o analista disse que a marcação de Marcelo de Lima Henrique foi correta.

O time de Mano Menezes volta a campo na próxima quarta-feira (24), contra o Botafogo, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.