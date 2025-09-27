Presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio explica previsão de datas para a eleição à presidência do clube; veja vídeo

Em entrevista ao programa Sem Filtro, no YouTube de GZH, desta sexta-feira (26), o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin, explicou os processos eleitorais em andamento no Tricolor.

Neste sábado (27), ocorre a votação para renovação do CD. São seis chapas. A eleição irá determinar 150 conselheiros efetivos e 30 conselheiros suplentes para o mandato de 2025 a 2031. Para eleger nomes, cada grupo terá de superar 15% dos votos, atingindo a cláusula de barreira.

Antes da esperada eleição presidencial, outras definições precisarão ser feitas. Segundo a previsão de Bugin, a eleição para presidente e vice do Conselho Deliberativo deve ocorrer na segunda quinzena de outubro, assim como as inscrições dos candidatos das chapas à presidência do clube.

— Nós devemos publicar o edital para a eleição presidencial na semana do dia 20 a 24 de outubro. Vai ter um período de inscrição em que a gente vai saber quem são os candidatos efetivos habilitados para concorrer à presidência — explicou.

Assim, fica para a última semana de outubro a eleição presidencial entre os conselheiros. Caso mais de uma chapa supere os 20% dos votos, a cláusula de barreira, será realizado em novembro o segundo turno, com votação dos sócios. O presidente do CD ressalta que, caso esta etapa seja necessária, a data da votação será adaptada ao calendário de jogos do Grêmio.

— É importante que se registre que, a cada três anos, o associado tem esse momento de fazer a sua escolha em termos de representação no clube, tanto com o conselho, depois com o presidente do clube. Os links de cada chapa estão no site do Grêmio, cada chapa tem o material de divulgação das suas propostas. Então, o associado tem condições de fazer esse voto com muita tranquilidade — enfatizou.