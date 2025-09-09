Por que Marcelo Grohe e Grêmio não se acertaram e o motivo do retorno do goleiro à Arábia Saudita

Contatos de Grohe com o Grêmio não avançaram. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Marcelo Grohe está de volta ao futebol árabe. Foi uma negociação concluída em 24 horas e de forma quase inesperada. Depois do encerramento das tratativas com Grêmio, o goleiro de 38 anos decidiu retornar para a Arábia. Ele acertou na última segunda-feira (8) um contrato de um ano com o Al Shabab.

A direção gremista procurou o goleiro em agosto, após o fim do seu vínculo com o Al Kholood. Uma oferta foi apresentada para que o jogador retornasse ao clube do coração. Mas por conta de uma situação familiar, Grohe pediu um prazo para responder. Com o encerramento da janela de transferências, e sem acerto definitivo entre as partes, a negociação foi encerrada.

O goleiro decidiu que só definiria seu futuro após saber da situação clínica da esposa. Paula teve retirado um tumor do intestino no dia 26 de agosto. O resultado de que o tumor era benigno saiu na quarta-feira (3). No dia seguinte, em matéria publicada em ZH, veio a informação de que a negociação estava encerrada no momento.

Na última sexta-feira (5), o Al Shabab negociou o goleiro Georgiy Bushchan, que retornou ao futebol da Ucrânia. A janela no país árabe fecharia no dia 12. No sábado (6), o clube formalizou uma proposta a Grohe. Foi a segunda tentativa de contratação do goleiro. O ídolo gremista analisou a oferta árabe. No domingo (7), aceitou a proposta de um ano.

E na última segunda-feira (8), Marcelo viajou para a Arábia Saudita junto ao empresário Bruno Junqueira. Eles estão em Riade para finalizar o acerto com o novo clube.