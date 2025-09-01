Por onde anda Tiago Machowski, ex-goleiro do Grêmio

Goleiro rescindiu com o Tricolor em 2017. Fernando Gomes / Agencia RBS

Revelado pelo Grêmio na década passada, Tiago Machowski não teve o sucesso que lhe era projetado. Antiga promessa das categorias de base gremista, o atleta ficou marcado por falhas em seus poucos jogos pelo Tricolor, entre 2014 e 2015.

A envergadura e o reflexo que tinha foram apontados como pontos positivos desde sua chegada ao Grêmio, ainda na juventude, em 2008. No entanto, a saída de gol foi motivo para falhas, críticas e perda de espaço.

Problemas com o peso também contribuíram para que o jogador perdesse espaço. Ao todo, o goleiro disputou 20 jogos pelo Grêmio e sofreu 16 gols.

Seu contrato com o Tricolor terminou em meados de 2017, depois de passar mais de uma temporada sem atuar, treinando junto ao time de transição.

Por onde anda

Ex-jogador do Grêmio foi anunciado recentemente como preparador de goleiros do Samas, da terceira divisão do Paraná. @samassportclub / Divulgação

Sem atuar no futebol profissional desde 2018, quando vestiu as cores do Santa Cruz, de Pernambuco, Tiago Machowski está aposentado. A equipe nordestina foi a única que o jogador atuou além do Grêmio.

Ele ainda jogou por alguns clubes de várzea do Brasil nos anos seguintes. Recentemente, foi anunciado como preparador de goleiros do Samas Sport Club, da terceira divisão do Paraná.

