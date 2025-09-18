Por onde anda Pedro Júnior, autor de gol de nuca em Gre-Nal

Pedro Júnior marcou o gol do título do Gauchão de 2006. Fernando Gomes / Agencia RBS

Pedro Júnior fez um dos gols mais emblemáticos do Grêmio no século 21. Contra o Inter, no Beira-Rio, pela decisão do Gauchão de 2006, bastou um raspão com a nuca para o então jovem atacante cravar seu nome na história do clássico Gre-Nal, decretando o título estadual ao Tricolor.

— Lembro com carinho do Grêmio, especialmente do jogo contra o Inter, em 2006. Inesquecível! Ainda acompanho quase todos os jogos (do Tricolor) — disse o ex-jogador à reportagem de Zero Hora.

Por onde Pedro Júnior anda?

Hoje, aos 38 anos, aposentado desde 2022, mora em Goiânia. É dono de uma agência de atletas e estuda para ser treinador profissional.

Passagem pelo Grêmio

Atacante foi comandado por Mano Menezes no Grêmio. Emerson Souza / Agencia RBS

Emprestado pelo Vila Nova, Pedro Júnior jogou 42 partidas e marcou 10 gols com a camisa gremista. Chegou em 2006, quando fez o gol histórico no Beira-Rio, e saiu em 2007.

Herói do Gauchão

Depois de um empate sem gols na ida da decisão do Estadual, no Olímpico, o título foi decidido na casa colorada. Os mandantes saíram na frente, com Fernandão. Pedro Júnior igualou, de cabeça, aos 33 minutos do segundo tempo. Pelo gol qualificado, o Grêmio sagrou-se campeão.

Carreira no Brasil e no Exterior

Depois de sair do Tricolor, o atacante rumou ao Cruzeiro, mas atuou em apenas uma partida. De lá, foi para o futebol asiático, onde jogou pelos japoneses Omiya Ardija, Albirex Niigata, Gamba Osaka, FC Tokyo, Vissel Kobe e Kashima Antlers, além do Jeju United, da Coreia do Sul, e o Wuhan Zall, da China, Buriram United, da Tailândia, e Khorfakkan, do Emirados Árabes Unidos.

Aposentadoria na Ponte Preta

No Brasil, ainda somou mais quatro passagens pelo Vila Nova, seu clube formador. Também vestiu as cores de Sport, São Caetano, CSA e Ponte Preta. O time de Campinas foi o seu último clube.

— Embora não tivesse me aposentado oficialmente, fui ficando em casa e perdi o entusiasmo para continuar a carreira de jogador — conta Pedro Júnior.

