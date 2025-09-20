Por onde anda Léo Chú, autor de golaço em Gre-Nal sem público

Jogador fez um gol de fora da área no clássico 430. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ele realizou um sonho que poucos gremistas conseguiram. Defender as cores do Tricolor e ainda marcar um gol em clássico Gre-Nal. Esse é Léo Chú, que aos 25 anos atua no futebol português, mas com apenas 21 foi o responsável por decidir um confronto contra o maior rival.

Formado na base do Grêmio, ele estreou no profissional em 2020, mas prontamente foi emprestado ao Ceará, clube em que se destacou e fez com que retornasse ao Tricolor com boas credenciais.

No Campeonato Gaúcho, começou a ser mais utilizado pelo técnico Renato Portaluppi e chegou a marcar um gol contra o São Luiz, pela oitava rodada da primeira fase do Gauchão. O que ele não imaginava, é que no jogo seguinte viveria uma das maiores emoções no esporte.

No dia 3 de abril de 2021, um dia antes do 112° aniversário do Inter, o clássico Gre-Nal era disputado na Arena com portões fechados em função da pandemia da covid-19. Dentro de campo, um jogo truncado e de muito equilíbrio indicava o empate sem gols. Até que aos 35 minutos da etapa final, Léo Chú entrou em campo na vaga de Diego Souza.

Apenas oito minutos depois, ele recebeu a bola perto da meia-lua, cortou para o pé direito e acertou um belo chute de fora da área. O gol decretou a vitória gremista e colocou o time na liderança do campeonato. No mesmo ano, o Grêmio conquistou o Gauchão.

Na sequência, o jovem até ganhou mais espaço no time principal, mas aos poucos viu outros jogadores serem preferidos pela comissão técnica. Em setembro daquele ano, ele foi anunciado pelo Seattle Sounders, dos Estados Unidos. No país, também defendeu o Dalas, entre o começo de 2025 e a metade do ano. Desde julho, é jogador do Alverca, recém promovido para a primeira divisão portuguesa.