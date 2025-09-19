Grêmio

Lembra dele?
Notícia

Por onde anda Isaque, ex-Grêmio que marcou gol no primeiro Gre-Nal que disputou

Jogador entrou no segundo tempo da final do returno do Gauchão e fez um dos gols da vitória gremista

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS