Por onde anda Isaque, ex-Grêmio que marcou gol no primeiro Gre-Nal que disputou

Isaque era pouco conhecido pelo público, mas conseguiu deixar o nome na história do clássico. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um dos sonhos que habitam o imaginário dos jogadores de futebol é, com certeza, deixar o seu nome marcado em um clássico. No Rio Grande do Sul, o Gre-Nal conta com inúmeros personagens, sendo alguns menos conhecidos do público geral. Um desses casos é o do meia Isaque.

Hoje com 28 anos, o jogador defende o Guarani, equipe que está na segunda fase da Série C e briga por uma vaga na segunda divisão nacional do próximo ano. Na competição, ele disputou 18 jogos e marcou um gol.

No Tricolor, Isaque chegou em 2017, ano em que se destacou na Copa São Paulo pelo São Bento-SP, junto de Matheus Henrique, principal nome do São Caetano. Após atuar na base gremista, o jogador foi promovido ao time profissional em 2019. No ano seguinte, teve maior rodagem no Gauchão e viveu um dos principais momentos de sua carreira.

O gol de um "desconhecido"

Na final do segundo turno do campeonato, Grêmio e Inter jogaram na Arena, no dia 5 de agosto de 2020. O Grêmio vencia por 1 a 0 com gol de Maicon, quando um jovem meia, pouco conhecido do torcedor, entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo no lugar de Jean Pyerre. Era a primeira vez de Isaque no clássico pelo time principal.

Sete minutos depois, ele viu Moisés afastar a bola de forma errada dentro da área, aproveitou a sobra, e acertou um belo voleio no gol, confirmando a vitória tricolor por 2 a 0. Naquele ano, o Grêmio sagrou-se campeão gaúcho ao vencer o Caxias na final, posteriormente.

— Foi um dia muito marcante na minha vida, porque eu costumo dizer que foi o início da minha trajetória, a virada de chave da minha trajetória como profissional. Foi onde o professor Renato apostou em mim. Eu lembro que tinham vários jogadores para entrar, de mais nome, e eu vindo da base. Ele optou por me colocar e eu fiz o gol — lembrou Isaque, que ainda completou sobre o reconhecimento que teve após o clássico:

— A questão de reconhecimento também foi uma coisa que até espantou um pouco depois do gol. A questão de as pessoas reconhecerem, as mensagens que eu recebia dos torcedores. Então, foi uma noite bem especial para mim que eu guardo no meu coração.