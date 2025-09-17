Por anda Alan Ruiz, autor de dois gols do Grêmio em Gre-Nal de 2014

Alan Ruiz foi destaque no clássico pelo Brasileirão. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O meio-campista Alan Ruiz marcou seu nome na história dos Gre-Nais ao balançar as redes duas vezes no clássico 403, que marcou a primeira vitória do Grêmio sobre o Inter na Arena, por 4 a 1.

No momento, com 32 anos o jogador argentino está livre no mercado. Até julho, ele era o camisa 10 do Estrela Amadora, da primeira divisão de Portugal. Por lá, somou 28 jogos um gol e duas assistências.

O ex-Tricolor jogou pelo Sport em 2023 e 2024. Por lá, participou de 40 jogos, fez seis gols e concedeu oito assistências.

Revelado pelo Gimnasia de La Plata, Alan Ruiz se transferiu para o San Lorenzo em 2013. No ano seguinte, foi emprestado ao Grêmio, onde somou 40 jogos, com cinco gols e duas assistências.

Depois, o jogador passou por Colón-ARG, Sporting-POR, Aldosivi-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG e Arouca-POR. Na sequência, retornou ao Brasil.

O Gre-Nal que teve Alan Ruiz como protagonista

Em 9 de novembro de 2014, o Grêmio encerrou um jejum de dois anos sem vencer o Inter. Pelo Brasileirão, o Tricolor aplicou um sonoro 4 a 1 na Arena e, na ocasião, entrou no G-4 — mas terminou o campeonato na sétima posição.

Luan abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Ramiro fez o segundo logo aos três minutos da etapa complementar.

Rafael Moura descontou aos 15 minutos, mas de nada adiantou. Alan Ruiz, que entrou no jogo, ampliou aos 30 minutos, de cabeça. Na sequência, aos 36 minutos, o meia limpou Aránguiz e chutou no canto direito de Alisson.

Após o segundo gol, Alan Ruiz provocou o banco de reservas do Inter, e D'Alessandro foi para cima do jogador. Uma confusão generalizada começou.