Paulo Caleffi anuncia retomada de pré-candidatura à presidência do Grêmio

Caleffi anunciou a presença de Danrlei e de Maicon na candidatura. Reprodução / YouTube GZH

O advogado Paulo Caleffi anunciou nesta sexta-feira (26) a decisão de voltar a ser pré-candidato à presidência do Grêmio. O ex-vice de futebol entre 2022 e 2023 desistiu de concorrer na época do anúncio feito por Marcelo Marques da compra da Arena.

Em post publicado na redes sociais, Caleffi informou que voltará a ser pré-candidato.

— Tomei a decisão de retomar a pré-candidatura. Coloquei o clube acima de qualquer vaidade. A compra e a doação da arena foi um gesto tão grande, que não poderia ser ofuscado por uma disputa — disse.

Além de Paulo Caleffi, outros pré-candidatos já manifestaram o desejo de disputar a eleição presidencial. Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi confirmaram as candidaturas para Zero Hora. O grupo que apoiou Marcelo Marques também indicará um concorrente. A atual gestão estuda lançar um candidato também.