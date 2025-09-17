Grêmio

Volante campeão
Notícia

Paulinho revela detalhes da negociação com o Grêmio em 2021: "Conversas estavam avançadas"

Ex-jogador e atual executivo do Mirassol deu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS