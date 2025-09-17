Paulinho revela detalhes da negociação com o Grêmio em 2021: "Conversas estavam avançadas"

Paulinho jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Seleção Brasileira. PEDRO MARTINS, MOWA PRESS

O ex-jogador de futebol e atual executivo do Mirassol Paulinho relembrou, na noite desta terça-feira (16), no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, detalhes sobre a época em que negociou vinda ao Grêmio, em 2021.

Na metade de 2021, o Grêmio fez uma proposta oferecendo R$ 1 milhão de salário por um ano. O volante foi indicado por Felipão, que estava no comando da equipe, e com quem já tinha trabalhado. No entanto, Paulinho queria seguir atuando no Exterior.

— As conversas estavam bem avançadas, foi mais uma questão de opção mesmo, não teve um ponto específico. Foi uma decisão familiar, nós enxergávamos que eu ainda poderia atuar mais anos fora do país — falou ao programa.

Aos 32 anos, Paulinho estava livre no mercado após rescindir contrato com o Guanghzou Evergrande, da China. Ele recusou a oferta e não apresentou contraproposta. Em seguida, foi anunciado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O ex-volante falou que o primeiro contato do Grêmio ocorreu quando ele estava no Brasil, treinando no CT do Bragantino, porque não podia voltar à China devido à pandemia:

— Eu saí da China no final do ano, em 2020, na pandemia. Eu tinha contrato até 2022, mas em 2021 eu não pude retornar por conta da pandemia, então eu fiquei, mais ou menos, de fevereiro até junho treinando no Bragantino, porque joguei lá durante um ano — declarou.

Paulinho anunciou a aposentadoria em setembro do ano passado, aos 36 anos. Ele é o executivo de futebol do Mirassol, time do interior paulista que está chamando atenção no Brasileirão 2025, na sua primeira participação na Série A.