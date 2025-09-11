Parceiros além das quatro linhas: a história que liga dois reforços contratados pelo Grêmio

Último reforço contratado pelo Grêmio na janela de transferências, o meia Willian deixou claro em sua apresentação que algumas pessoas foram fundamentais para que ele aceitasse a proposta gremista e decidisse deixar a Inglaterra para retornar ao Brasil. Entre esses nomes está um velho conhecido, que também vestirá a camisa tricolor: o centroavante Carlos Vinícius.
— Esse é uma figura. Faz três anos que eu conheço ele. Quando voltei para a Inglaterra, nós chegamos praticamente na mesma época e ele se tornou um grande amigo — declarou Willian, em um vídeo divulgado pelo Grêmio e que mostrou o reencontro que ocorreu no CT Luiz Carvalho.
Como disse Willian, a relação entre os dois jogadores é de longa data e foi construída a partir de coincidências que talvez só o futebol é capaz de proporcionar. A história começou quando o Fulham conquistou o acesso à Premier League na temporada 2021/2022.
Pensando em reforçar o elenco para disputar a principal competição nacional da Inglaterra na temporada seguinte, os dirigentes ingleses analisaram nomes brasileiros. Na janela de transferências, o clube promoveu uma reformulação e trouxe diversos atletas, entre eles justamente Carlos Vinícius e Willian.
O centroavante custou 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões na cotação da época), enquanto o meia chegou sem custos, após passagem apagada pelo Corinthians. A partir dali, a relação entre os dois começou a se fortalecer.
Altos e baixos
A estreia da dupla, inclusive, ocorreu no mesmo jogo: no dia 3 de setembro de 2022, quando o Fulham perdeu para o Tottenham por 2 a 1. Willian entrou aos 15 minutos do segundo tempo, enquanto Carlos Vinícius foi acionado já nos instantes finais.
Dentro de campo, a passagem pelo Fulham foi marcada por altos e baixos. Ambos chegaram a sair em algum momento, mas acabaram retornando ao Craven Cottage e voltaram a atuar juntos na Inglaterra.
No total, Willian disputou 79 partidas pelo clube, com 10 gols e sete assistências. Já Carlos Vinícius não conseguiu se firmar: foram 52 jogos e apenas 8 gols.
Se o desempenho em campo ficou aquém do esperado, fora dele a amizade só cresceu. Nas redes sociais, os jogadores chegaram a compartilhar momentos em família, como férias nos Emirados Árabes. A parceria entre os brasileiros se fortaleceu ainda mais.
— O Willian é o velhinho novo. Queria ser um velho igual a ele, com aquela agilidade toda. Nós temos o nosso pequeno grupo de brasileiros e é fantástico. É alegria na vitória e na derrota — disse Carlos Vinícius em entrevista ao canal IG Esporte em março de 2023.
As coincidências seguiram até o fim da trajetória no clube inglês. Ambos fizeram parte do pacote de saídas anunciado pelo Fulham ao término da última temporada europeia. Sem renovação contratual, ficaram livres no mercado.
Reencontro
É nesse contexto que a história da dupla passa a ser escrita no Grêmio. Carlos Vinícius foi um dos primeiros reforços anunciados pelo Tricolor com a abertura da janela de transferências. A chegada de Willian demorou mais, e precisou contar com a ajuda direta do amigo.
— Muitas conversas com o pessoal do Grêmio, minha família e o Carlos Vinícius. Nas últimas semanas, ele foi um cara que mandou muitas mensagens, me ligando, explicando como eram as coisas aqui — revelou Willian, novo camisa 88 Tricolor.
No desembarque em Porto Alegre, o reencontro das famílias foi imediato. Nas redes sociais, a esposa de Carlos Vinícius registrou o primeiro contato fora das quatro linhas. Para o torcedor gremista, no entanto, o desejo é que a afinidade se reflita em campo, em uma nova parceria de sucesso.
E esse novo capítulo tem data para começar a ser escrito. No clássico Gre-Nal do dia 21 de setembro, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, Willian e Carlos Vinícius estarão juntos novamente para, quem sabe, iniciarem uma trajetória de conquistas vestindo a camisa do Tricolor, como projetado por Willian:
— O Grêmio é um clube gigante, com um projeto muito grande pela frente. Merece estar sempre brigando por coisas melhores e maiores.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.