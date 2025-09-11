Os planos da nova gestora da Arena do Grêmio para o gramado em 2026

Gramado passou a receber tratamento intensivo nas últimas semanas. Geison Lisboa / Agência RBS

Investimento, cuidado e tratamento 24 horas por dia. Três fatores que deixam visível a evolução do gramado da Arena. Pela avaliação da equipe que trabalha na gestão do estádio sob a supervisão de Marcelo Marques, que comprou o direito de superfície junto a OAS e a Revee, a nota do campo passou de "6 para 8". E o trabalho feito diariamente prevê melhoras ainda mais significativas para 2026 e os anos seguintes.

A explicação é de que, antes da troca de gestora, a Arena era operada dentro de um orçamento mais enxuto. E esse valor, muitas vezes, não era suficiente para garantir a melhor qualidade possível do campo.

Um exemplo disso é o protocolo inicial pós-jogo. Imediatamente após as partidas, o ideal era fazer a semeadura. Antes de Marcelo e sua equipe, esse processo era feito apenas no dia seguinte. Dois sacos de sementes, em média, eram utilizados. Agora, com mais investimentos, cerca de 20 sacos são disponibilizados, e a ação acontece logo após o apito final da partida.

— Antes era uma empresa que precisava ter margem, senão ela quebraria. Hoje, a gente está passando por um processo de investimento. A gente não tem mais isso. A gente quer testar quanto que custa investir tudo que dá no gramado. E não são coisas caras. Mas é a semente. É o produto. A gente bota sempre uma vez por semana— comentou Marlon Passos, braço direito de Marcelo Marques para a gestão do estádio em entrevista a Zero Hora.

Outra mudança é o maior tempo de exposição solar com as máquinas de iluminação artificial. Atualmente, os três solarizadores permanecem ligados 24 horas por dia. Antes de Marcelo Marques e sua equipe assumirem o controle da operação, o período era menor.

Mais uma questão fundamental é o cuidado com a manutenção do equipamento atual. Cerca de 40 lâmpadas estavam queimadas anteriormente. Agora, toda a capacidade é utilizada. Apenas a faixa sombreada é exposta a essa fonte artificial de luz. O planejamento é aumentar esse investimento também.

Modelo mais moderno

A Arena fez contato com Athletico-PR e Atlético-MG, que usavam a tecnologia dos solarizadores antes da troca para gramados artificiais. Um modelo mais moderno, com tecnologia de LED e mais econômico, também está sendo avaliado. Porém, uma das dificuldades é o fato de que esse produto precisaria ser importado de fornecedores europeus.

O custo mensal com o pagamento da energia elétrica para fornecer a iluminação artificial, dentro do custo médio de R$ 2 milhões ao mês de toda a operação do estádio, é inferior a R$ 100 mil.

— O gramado ainda não está maravilhoso. Ele ainda está melhorando. É um ser vivo que a gente precisa aprender com as pessoas, escutar as pessoas. Aprender com os funcionários — explicou Marlon.

Outros pisos

Apesar dos elogios pela evidente melhora do campo, o gramado atual está com os dias contados. No momento, o planejamento é pela manutenção do piso atual até dezembro. Porém, a administração da Arena definiu que o gramado atual será trocado e que outros três campos serão adquiridos pela gestora do estádio.

A ideia é de que um piso seja utilizado, com outros dois de reserva sendo mantidos em fazendas, com a possibilidade de troca em cerca de 24 horas para utilização, sem prejuízos.

A explicação para a decisão é de que o tipo de grama utilizada atualmente é pensada para o golfe. Por conta da enchente de 2024 e sem a disponibilidade de outros modelos à época, optou-se pelo plantio com o modelo atual. O problema é que esse tipo de piso demora quase o dobro do tempo de recuperação das gramas tradicionalmente usadas em campos de futebol.

Expectativa para 2026

Para 2026, o Grêmio contará com o mesmo modelo de grama que foi utilizado pela Fifa nos campos dos estádios dos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes e que também será utilizada na Copa do Mundo de 2026.

Ao longo da próxima temporada será feito um estudo de viabilidade para manter esse piso de forma definitiva para o futuro. Caso o teste não dê a resposta esperada, uma troca para gramado artificial será estudada.

