Os perigos do Mirassol, o adversário do Grêmio no jogo de retorno de Arthur

Grêmio foi goleado pelo Mirassol no primeiro turno. Marcos Freitas / Mirassol FC / Divulgação

Depois de duas semanas de parada em razão da data Fifa, o Grêmio voltará a campo neste sábado (13), às 16h, para receber o Mirassol. O adversário tricolor é uma das sensações do Brasileirão e chega à 23ª rodada dentro do G-6. O Desenho Tático de Zero Hora aponta os perigos que o time paulista pode apresentar na Arena.

Jogar fora de casa não tem sido problema para o Mirassol. Com 13 pontos conquistados, o time tem a quinta melhor campanha como visitante do Brasileirão, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Em 10 jogos, o clube conquistou três vitórias, teve quatro empates e sofreu três derrotas. A equipe tem um saldo positivo longe de sua casa, com 12 gols marcados e 10 sofridos.

Parte do sucesso do Mirassol como visitante está na forma de jogar do técnico Rafael Guanaes, que tem uma transição rápida e efetiva. Para enfrentar o Grêmio, o treinador poderá contar com o retorno do meia Gabriel, ausente nos últimos três jogos por lesão. Com a volta dele, Zé Aldo, ex-Inter, deve voltar para o banco.

Mirassol deve ter força máxima contra o Grêmio. TacticalPad / Reprodução

Como ataca

O Mirassol tem um estilo de jogo que dá protagonismo aos laterais. Não por acaso, Reinaldo é o artilheiro da equipe, com sete gols, e jogador com mais assistências, três no total. Do outro lado, Lucas Ramon balançou as redes uma vez e contribuiu com duas assistências. Reinaldo tem a segunda maior média de chutes por partida da equipe (1,5), atrás apenas do atacante Edson Carioca (1,7).

Quando tem a posse, o Mirassol costuma juntar muitos jogadores no corredor da bola com a ideia de atrair o adversário e explorar o outro lado. Com o adversário tentando igualar numericamente no setor, o time tira a bola da pressão e faz com que ele chegue no corredor contrário explorando as subidas do lateral oposto.

Mirassol junta jogadores em um lado do campo e gera esse espaço em azul para explorar avanços do lateral no lado oposto. TacticalPad / Reprodução

Com 35 gols marcados, o Mirassol tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas do Flamengo. O time tem ainda a quinta melhor defesa, com 20 gols sofridos.

Esses números são alcançados com um taxa de posse de bola baixa, de 46,7%, a sexta menor da competição. Isso ocorre exatamente por ser uma equipe de transição, que roda pouco a bola. O Grêmio precisará ter atenção com essas armas para vencer em sua volta ao Brasileirão.

