"O treinador deles é um dos melhores amigos que eu tenho": o que disse Arce sobre homenagem, treinar o Grêmio e Gre-Nal 448

Campeão da Libertadores de 1995 foi homenageado na Calçada da Fama da Arena na noite de segunda-feira, aniversário do Tricolor

João Rosa

Editor

