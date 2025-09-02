O recado a Volpi antes da atuação de destaque contra o Flamengo: "Precisa aparecer na capa da Zero Hora"

Mateus Famer (D) com Grando e Volpi. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Tiago Volpi saiu do Maracanã como protagonista do empate entre Flamengo e Grêmio. Mas além das defesas, e do gol de pênalti que garantiu um ponto precioso, o goleiro cumpriu uma orientação especial dada por Mateus Famer. O preparador repetiu uma orientação a Volpi, Gabriel Grando, Jorge, Ygor e Thiago Beltrame. Uma orientação que se confirmou como previsão.

— Falei que goleiro do Grêmio precisa ser protagonista. De que precisa aparecer na capa da Zero Hora. Entender a veia competitiva do clube — disse Mateus, em entrevista à Zero Hora.

De fato, o goleiro foi o personagem da partida na capa do jornal na última segunda-feira. Graças ao desempenho de um jogo como destaque ao fazer grandes defesas e depois ter a personalidade para bater o pênalti que rendeu o empate contra a equipe carioca. Algo repetido como um mantra entre os goleiros gremistas e cobrado no dia a dia de trabalho por Famer.

— Goleiro do Grêmio vive de milagres — diz o profissional.

A necessidade de ser protagonista é algo conversado com os goleiros durante o trabalho da semana. Não apenas na questão técnica, mas também na tarefa de ser um líder dentro de campo, orientando e cobrando dos companheiros. Esse tema foi uma das questões repetidas na semana de treinos, que contam ainda com o auxiliar Everson Pereira.

Ajustes conforme o adversário

Depois da análise do estilo de jogo do Flamengo, o trabalho da semana foi ajustado para exercitar fundamentos que seriam exigidos. Foi dado ênfase à velocidade de reação e mudança de direção, características exigidas pelo estilo de finalização dos jogadores da equipe carioca.

Mateus conhece como poucos esse DNA gremista. Antes de viver como profissional, experimentou a emoção de estar nas arquibancadas do Olímpico como torcedor. Iniciou sua trajetória no futebol como estagiário na Escolinha do clube. Trabalhou sem remuneração até ser contratado. Da sub-9 ao sub-20, viveu todas as categorias de formação.

Também teve experiência na seleção brasileira sub-17, quando foi campeão sul-americano duas vezes e também conquistou uma Copa do Mundo da categoria. Sua primeira experiência no nível profissional foi no Guangzhou Evergrande, da China. Retornou ao Brasil e trabalhou no Cruzeiro e no Vasco. Até receber a proposta do Grêmio neste ano. E aí o coração falou mais alto.

— Sou um gremista. O Tiago também é. Estamos representando a nossa torcida — confirmou.

O gol de Volpi

O gol marcado por Volpi também é fruto de exercícios repetidos diariamente. Além do goleiro ter qualidade técnica, os desafios diários com os colegas de posição ajudam a manter o fundamento bem treinado.

— Ele sempre bateu pênaltis. Treinamos isso. É um treino mais lúdico até. Eles fazem algumas disputas entre eles (goleiros). São 20 ou 30 minutos por dia. E quando a equipe treina, ele trabalha com os jogadores de linha como cobrar. Um diferencial dele é que vai devagar. E não olha para a bola. É muito difícil pegar um pênalti batido assim. E isso é incentivado por nós para que ele trabalhe também — revelou Mateus.

A boa fase de Volpi serve como prêmio ao esforço e profissionalismo do goleiro. Ele é o primeiro a chegar ao CT em dias de treinos, normalmente três horas antes do início das atividades. E que conta com o suporte da comissão técnica para manter esse rendimento e ajudar o clube até o final do Brasileirão.