O que será feito de melhorias na Arena antes da entrega da gestão ao Grêmio

Arena passará por um momento de transição na gestão até novembro Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio vai assumir, de forma antecipada, a gestão da Arena, em 1º de novembro. Até lá, há algumas questões a serem resolvidas por um comitê de transição, que ainda será montado.

Uma das obras importantes será a reforma do gramado. A troca da grama acontecerá após o fim do Brasileirão, mas o custo será do empresário Marcelo Marques, conforme acordo feito em uma reunião nesta segunda-feira (29).

Também, haverá a instalação de uma nova rede de internet com mais velocidade nas arquibancadas. Novos painéis de LED serão colocados em três anéis, que poderão ser utilizados em ações de publicidade.

Os custos destas reformas já acordadas e de outros pequenos reparos serão pagos pelo empresário, mesmo que só possam ser realizados após 1º de novembro.

Comitê de transição

Até o Grêmio assumir em definitivo a gestão, será criado um comitê de transição, formado por pessoas indicadas pelo clube e pelo empresário. Já há diagnóstico da direção de que o estádio está em operando em situação financeira autossustentável.

A partir de novembro, o Grêmio formará um comitê gestor para operar o estádio. O próximo movimento é a troca de chaves entre OAS e o clube. O Olímpico será cedido para a construtora, detalhe fundamental para a conclusão do negócio.