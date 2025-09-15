O que se sabe sobre a continuidade do trabalho de Mano Menezes no Grêmio

Mano comanda primeiro treino da semana nesta segunda (15). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O discurso dos dirigentes do Grêmio após a derrota para o Mirassol é de remobilização imediata, com o objetivo de conquistar um bom resultado no Gre-Nal 448. Respaldado pela direção, o técnico Mano Menezes inicia uma semana que pode ser decisiva para a sequência do seu trabalho.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem de Zero Hora, uma troca na comissão técnica ainda não está em pauta nos corredores do CT Luiz Carvalho nem nos gabinetes da Arena. Um dos fatores que sustentam a continuidade do trabalho é o ambiente considerado positivo pela diretoria.

Ainda assim, uma derrota no próximo domingo (21), no Beira-Rio, somada à proximidade da zona de rebaixamento, pode acarretar em mudanças importantes no vestiário tricolor. Por ora, Mano tem o respaldo dos dirigentes e terá uma semana cheia de treinamentos.

A confiança em um bom resultado no Gre-Nal também passa pela estreia de Willian e os retornos de Carlos Vinícius e Marcos Rocha, que foram desfalque contra o Mirassol por conta de problemas físicos. A baixa confirmada é Kannemann, suspenso.