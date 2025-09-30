Do que o Grêmio precisa para ir à Libertadores e evitar rebaixamento

Time de Mano Menezes subiu na tabela com vitórias recentes. Duda Fortes / Agencia RBS

Setembro terminou com duas vitórias, um empate e uma derrota para o Grêmio. O desempenho colocou o time de Mano Menezes na primeira página da classificação do Brasileirão e aumentou a vantagem para a zona de rebaixamento.

Décimo colocado, o Grêmio está a oito pontos do G-6. A vantagem para o Z-4 cresceu para 10 pontos.

A missão de se classificar à Libertadores ainda é ingrata. O Bahia, o sexto colocado, tem 55,6% de aproveitamento. Mantendo o desempenho, terminaria o torneio com 63 pontos.

Para chegar aos 64 pontos e não depender de critérios de desempate, o Grêmio precisa somar 31 dos 39 pontos que tem a disputar. A necessidade é de 79,4% de aproveitamento. Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estima em 6,1% a probabilidade de o Tricolor fechar o Brasileirão entre os seis primeiros colocados.

Para uma vaga direta, a exigência sobe, mas não muito. O quarto colocado Mirassol tem 42 pontos e 58,3% de aproveitamento. No atual cenário, chegaria aos 66 pontos. Para atingir 67 pontos, o Grêmio tem de fazer 34 dos 39 pontos que tem a disputar, uma necessidade de conquistar 87,2% dos pontos restantes.

Contra a queda

O quadro para evitar a queda é tranquilo. O Juventude é o primeiro rebaixado, com 22 pontos e 30,6% de aproveitamento, e terminaria o Brasileirão com 35 pontos. Faltam cinco pontos para virtualmente evitar a queda, um aproveitamento de 19,5%. Cálculos da UFMG indicam que a chance de queda gremista é de 3,4%.