O que mudou no Grêmio desde a goleada para o Mirassol no primeiro turno do Brasileirão 2025

Arthur será uma das novidades do Grêmio para o reencontro com o Mirassol. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O calendário marcará neste sábado (13) 150 dias de distância entre a goleada sofrida pelo Grêmio por 4 a 1 para o Mirassol no primeiro turno do Brasileirão. Muita coisa mudou no clube gaúcho desde o dia 16 de abril. O projeto Gustavo Quinteros fracassou e Mano Menezes foi contratado para tentar dar novo rumo ao time. Oito reforços chegaram. Cinco jogadores saíram.

As eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana também mudaram as expectativas para a temporada. Previsões que passam pelo jogo deste segundo turno, agora na Arena depois do confronto no interior de São Paulo, para que o ano de 2026 comece bem.

Dos 11 titulares que começaram o jogo em São Paulo, apenas dois jogadores devem aparecer na escalação que será utilizada por Mano Menezes: Tiago Volpi e Braithwaite. João Pedro, Camilo e Villasanti estão em recuperação de lesões. Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Pavon, Cristaldo e Amuzu são reservas na formação atual.

Grêmio de Mano

A mudança mais impactante foi certamente a troca de comissão técnica. Depois da goleada sofrida para o Mirassol, Quinteros foi comunicado da demissão ainda no vestiário do Estádio José Maria de Campos Maia. Mano Menezes foi anunciado cinco dias depois.

Antes da parada para o Mundial, veio a primeira decepção da nova gestão da comissão técnica. O Grêmio foi eliminado para o CSA na Copa do Brasil. A expectativa de Mano era de que o trabalho durante o período de um mês sem jogos ajustaria o time.

Os reforços começaram a chegar ao clube. Alex Santana foi contratado e estreou na conquista da Recopa Gaúcha sobre o São José. Mas aí veio uma sequência de cinco partidas sem vitória. Com a eliminação para o Alianza Lima na Copa Sul-Americana. Arezo, Nathan, Igor Serrote, Luan Cândido e Carballo, que voltou ao clube e não foi emprestado, saíram do grupo na última janela.

Balbuena, Carlos Vinícius, Marcos Rocha e Noriega ingressaram na equipe nas últimas semanas e deram uma injeção de qualidade importante no time. Restam ainda as estreias de Arthur, Willian e Enzo.

Depois da derrota para o lanterna Sport, os últimos três jogos são de invencibilidade no Brasileirão. A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG e os empates com Ceará, na Arena, Flamengo, no Rio de Janeiro.

Time e banco do Grêmio na goleada sofrida para o Mirassol:

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Gabriel Grando, Igor Serrote, Marlon, Kannemann, Gustavo Martisn, Cuéllar, Edenilson, Monsalve, Dodi, Alysson, Arezo e André Henrique.

