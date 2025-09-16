O que Mano Menezes pode fazer de diferente no Gre-Nal

Mano Menezes vai encarar seu primeiro Gre-Nal no retorno ao Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Gre-Nal 448 se aproxima com Grêmio e Inter vivendo momentos ruins no Brasileirão. Diante da sequência de más atuações, a discussão passa pelas surpresas que os técnicos podem apresentar. No caso gremista, Mano Menezes tem na estreia de Willian o grande trunfo para o clássico. A presença do meia-atacante abre possibilidade para mudanças táticas na equipe.

O jogo contra o Mirassol mostrou um caminho para Mano usar Willian. Diante dos paulistas, o Tricolor iniciou no 4-4-2 tendo Cristaldo partindo do lado esquerdo e tendo a liberdade para aparecer por dentro. O posicionamento pode ser executado por Willian ainda que o Grêmio tenha tido dificuldade nos momentos defensivos. Com Willian na esquerda, Dodi seguiria pela direita e Alysson por dentro sendo o companheiro de Carlos Vinícius, que vai ocupar o lugar do lesionado Braithwaite.

Mapa tático

Hipótese de repetição de ideia do Mirassol tem Willian iniciando aberto pela esquerda, como feito por Cristaldo. Tacticalboard / Reprodução

Uma outra forma de Mano usar o Willian é dentro do 4-2-3-1 tendo o novo contratado centralizado. Nessa hipótese, ainda com Dodi, Alysson poderia atuar aberto pela esquerda. Outra opção é a saída do garoto para a entrada de Olivera.

Mano pode centralizar Willian no 4-2-3-1. Tacticalboard / Reprodução

Uma hipótese menos provável, pelo perfil de Mano Menezes e o fato de o Gre-Nal ser fora de casa, é a saída de Dodi para uma formação mais ofensiva. Nesse caso, Willian seria o meia central tendo Alysson e Olivera abertos.

Ideia de dois pontas pode tornar o Grêmio mais ofensivo no Gre-Nal. Tacticalboard / Reprodução

Com apenas duas vitórias em 12 jogos desde a volta do Mundial de Clubes, o Grêmio ainda não tem um time pronto para o Gre-Nal. A estreia de Willian traz a esperança para a torcida e aumenta o leque de alternativas para Mano mexer na equipe. Resta ver se o treinador irá conseguir encontrar soluções para vencer o Inter no Beira-Rio.