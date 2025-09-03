O que levou o Grêmio a tentar a contratação de Willian

Willian foi contratado pelo Chelsea em 2013. Adrian DENNIS / AFP

A busca do Grêmio por outra opção ofensiva levou o clube a negociar a repatriação do meia-atacante Willian, um dos brasileiros de destaque do futebol inglês na última década. O jogador está muito próximo de ser oficializado como novo reforço, pois já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) com a camisa do Grêmio.

Aos 37 anos, após ficar livre ao encerrar seu vínculo com o Fulham, Willian tem o perfil que Mano Menezes esperava para encaixar o sistema ofensivo da equipe.

Ele seria uma alternativa a mais para tentar aumentar o poder de fogo de um time que ainda patina para ser efetivo quando tem a bola para atacar.

É aí que entra na equação um jogador com 123 gols na carreira, segundo dados do portal ogol. E desde que foi contratado pelo Chelsea, em 2013, distribuiu 90 assistências entre jogos por clubes e Seleção Brasileira.

Também se espera a possibilidade de que o reforço oferecerá para a comissão técnica um encaixe tático diferente para o setor ofensivo. É a chance de colocar juntos em campo um meia mais tradicional, como são Cristaldo e Monsalve, e ter um jogador auxiliando nessa criação a partir dos lados do campo. Um posicionamento que os atuais meias do elenco não conseguiram se adaptar.

Como Willian deve jogar no Grêmio

Se repetir em Porto Alegre o posicionamento em que foi utilizado nos últimos anos, a mais nova opção de Mano disputará posição com Cristian Olivera ou Alysson. Em suas duas últimas oportunidades na carreira, com Fulham na Inglaterra e pelo Olympiacos na Grécia, Willian foi um meia-atacante partindo do lado esquerdo do campo.

Em seu retorno ao Corinthians, entre as temporadas de 2021 e de 2022, também foi utilizado desta forma. E ainda há no currículo do jogador um bom período no Chelsea onde ele chegou a ser aproveitado pela direita. Seu aproveitamento na Seleção Brasileira também aconteceu mais pela faixa de campo onde Alysson costuma ser escalado por Mano.

— Ninguém discute a qualidade técnica do Willian e o que ele entregou quando tinha condições físicas ideais. A dúvida é justamente essa. A gente está falando de um jogador de 37 anos de idade. Acho que o ideal para o Grêmio era fazer um contrato por esses quatro meses. De repente renovar para o ano que vem baseado nessas metas ou no rendimento dele. Hoje o William é mais uma incógnita do que uma certeza — opina Gian Oddi, comentarista da ESPN.

Carlos Vinícius jogou com Willian

O último jogo de Willian foi no dia 10 de maio de 2025. Ele entrou durante o segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Everton, pela Premier League. Sentado no banco de reservas da equipe inglesa, estava um dos aliados para a direção na investida da contratação. Carlos Vinícius também fazia parte do elenco do Fulham. E o centroavante fez questão de falar com o antigo companheiro para passar informações sobre o Grêmio e a cidade de Porto Alegre.

A questão familiar é algo importante para o novo meia-atacante gremista. A última experiência do atleta no Brasil não foi positiva. Ao retornar para o Corinthians, clube que o revelou para o futebol, os familiares receberam ameaças de violência. O jogador registrou boletim de ocorrência para a apuração dos fatos. Na época, o meia pediu a saída do clube e retorno para atuar no futebol inglês.