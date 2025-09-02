O que falta para o Grêmio anunciar a contratação de Willian

Willian disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Lucas Figueiredo / CBF

Nesta terça-feira (2), o Grêmio espera superar alguns obstáculos existentes para anunciar a contratação do meia-atacante Willian. O clube negocia com o jogador nos últimos dias, mas ainda precisa vencer a concorrência e, principalmente, o desejo da família. Apesar disso, os dirigentes mantêm otimismo em relação a um desfecho positivo.

A primeira barreira é a resistência da família do atleta em retornar ao futebol brasileiro. Na última passagem pelo Corinthians, em 2022, Willian enfrentou problemas com lesões e, sem bom rendimento em campo, acabou recebendo críticas da torcida. Ameaças nas redes sociais também chegaram a seus familiares, fator que pesou na decisão de voltar ao exterior.

— O time começou a perder, os resultados não encaixavam, aí eu comecei a me sentir incomodado pelas coisas extracampo. Ameaças, aí eu comecei a sentir minhas filhas oprimidas, as pessoas xingando nas redes sociais me xingando, xingando elas. Duas vezes eu fui na polícia para fazer Boletim de Ocorrência por causa de ameaças — disse Willian em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN.

O segundo obstáculo é a concorrência. Aos 37 anos e ainda com prestígio no exterior, o jogador desperta interesse de clubes de fora do Brasil. A questão financeira, entretanto, não é o principal entrave, mesmo diante da diferença de ofertas em euro ou dólar.

A direção gremista confia que um acordo possa ser firmado nesta terça-feira (2). Por estar livre no mercado, Willian não depende da janela de transferências aberta para ser inscrito pelo Tricolor. Ele deve ser o sétimo reforço do clube neste meio de ano.