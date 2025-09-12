O que diz o Grêmio sobre interesse de clube do México por Aravena

Imprensa mexicana noticia proposta do Tigres pelo atacante gremista. André Ávila / Agencia RBS

De acordo com o jornal Marca, do México, o atacante Aravena estaria na mira do Tigres. Mas o que o Grêmio diz sobre o tema?

Consultada pela reportagem de Zero Hora, a diretoria gremista alega não ter recebido nenhuma proposta oficial pelo jogador de 23 anos. A janela de transferências mexicana fecha nesta sexta-feira (12).

Comprado junto à Universidad Católica, do Chile, no ano passado por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), parcelados em quatro vezes, o atleta tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2028.

Desde então, vestiu a camisa gremista em 44 partidas (sendo titular 22 vezes) e marcando seis gols. Atualmente, é reserva da equipe comandada por Mano Menezes.