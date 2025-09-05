O que disse Noriega sobre as dores sentidas em jogo da seleção peruana

Noriega foi titular na derrota do Peru para o Uruguai, por 3 a 0 EITAN ABRAMOVICH / AFP / Divulgação

Os primeiros sinais de Noriega após as dores sentidas em jogo do Peru são positivos para o Grêmio. O volante passará por exames nas próximas horas para obter um diagnóstico.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, Noriega disse a pessoas próximas que teve apenas uma fadiga muscular. Nas conversas, também mencionou que deve ter condições de jogar contra o Mirassol, dia 13.

O Grêmio ainda mantém cautela e aguarda um comunicado oficial por parte do departamento médico da seleção peruana. Os exames devem ser realizados após a chegada da delegação em Lima.

Noriega foi titular na derrota do Peru para o Uruguai, por 3 a 0, na quinta-feira (4). Aos 41 minutos do segundo tempo, o volante esticou a perna direita em um lance e caiu no gramado.

Após acusar dores na parte posterior da perna direita, o jogador precisou sair de campo e foi substituído por Pretell. O Peru volta a campo na terça-feira (9), contra o Paraguai, e Noriega não deve ser utilizado.

