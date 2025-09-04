O principal objetivo de Mano Menezes na reapresentação do Grêmio

Mano já indicou como pretende utilizar o volante recém contratado. Lucas Uebel / Grêmio

O elenco do Grêmio se reapresenta na tarde desta quinta-feira (4), no CT Luiz Carvalho. Após três dias de folga, o técnico Mano Menezes inicia a preparação para a retomada do Brasileirão. Serão nove sessões de treinos até a próxima partida, período em que o treinador pretende ajustar a entrada do volante Arthur na equipe titular.

O meio-campista vem se dedicando para estar à disposição da comissão técnica diante do Mirassol, no dia 13 de setembro, na Arena. Inclusive, antecipou seu retorno às atividades para acelerar o condicionamento físico. Na manhã de quarta-feira (3), Arthur já realizava trabalhos com bola no gramado do CT Luiz Carvalho.

Arthur chega com status de titular e Mano Menezes já tem uma ideia clara de como utilizá-lo. A tendência é que, em um primeiro momento, forme dupla de volantes com o colombiano Cuéllar. Ou até mesmo um trio de volantes não está descartado.

— Eu vejo Arthur como um segundo jogador de meio. A gente tem dois primeiros. Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função, e tem Noriega. Todo mundo sempre pensa nos meias para construir um jogo, mas hoje, no futebol atual, a armação de uma equipe começa nos volantes, nos zagueiros — disse o treinador.

Serão nove treinos para Mano Menezes ajustar a formação. Arthur apresenta boas condições físicas, mas deve sentir a falta de ritmo de jogo em seu retorno oficial.