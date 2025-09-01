O planejamento do Grêmio na última pausa para a data Fifa

Mano Menezes vai aproveitar para realizar ajustes na equipe. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após o empate com o Flamengo, no Maracanã, o grupo de atletas do Grêmio recebeu uma folga estendida. Depois do 1 a 1 no Rio de Janeiro, no último domingo (31), os jogadores têm reapresentação marcada apenas para a próxima quinta-feira (4), no CT Luiz Carvalho.

Serão nove dias de treinamentos no CT gremista — sem desconsiderar a possibilidade de folga no domingo (7) —, visando à retomada do Brasileirão. O Grêmio volta a campo no dia 13 de setembro, na Arena, contra o Mirassol, pela 23ª rodada da competição. A ideia neste período é recuperar fisicamente os atletas para a reta final da temporada.

Além do aspecto físico, o técnico Mano Menezes também espera contar com uma equipe mais confiante como mandante. Fora de casa, o time soma boas atuações contra Atlético-MG e Flamengo, mas, diante da torcida, vem de derrota para o Sport e empate com o Ceará.

— A equipe precisa voltar a recuperar essa confiança com o torcedor, porque eu entendo que recuperando essa confiança ele vai estar mais calmo. Vai estar mais confiante que aquele é o jeito de resolver o jogo, porque o adversário que vamos ter pela frente também está fazendo um grande campeonato brasileiro. Veio aqui (Maracanã), fez um grande jogo aqui também, perdeu de 2 a 1, está em quinto lugar. Então, calma, trabalho, consciência, construção de equipe, que as coisas vão andar bem —disse o técnico Mano Menezes.

O elenco gremista terá três dias de folga antes da reapresentação, marcada para quinta-feira (4) à tarde, no CT Luiz Carvalho. Após o empate com o Flamengo, o Tricolor ocupa o 13° lugar, com 25 pontos na tabela.