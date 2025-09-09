O outro lado do mundo: a nova vida de ex-Grêmio com animais exóticos e luxo nos Emirados Árabes

Lateral posou ao lado de leão e outros animais. @igorserrote / Instagram / Reprodução

Contratado pelo Al Jazira há um mês, o lateral criado na base do Grêmio Igor Serrote está aproveitando o melhor que os Emirados Árabes têm a oferecer. A prova é a galeria de fotos publicada pelo jogador no Instagram, em que mostra os registros da vida no outro lado do mundo.

Nas imagens, Serrote aparece passeando com um raro leão branco, alimentando uma girafa e posando com uma cobra enrolada no pescoço. Passeios de barco e jet-ski também estão na rotina do atleta.

Trajetória no Tricolor

Desde o sub-10 em Porto Alegre, Igor Serrote fez 19 partidas com a camisa do time profissional gremista e conquistou o título gaúcho de 2024.

O jogador havia sido promovido ao elenco principal no começo desta temporada, ainda sob o comando de Gustavo Quinteros.

No começo de 2025, foi campeão do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira e voltou ao Grêmio para disputar posição com João Pedro e João Lucas.

Confira a publicação de Igor Serrote