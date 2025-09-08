O motivo para a saída do CEO do Grêmio

Márcio Ramos ocupou o cargo nos últimos três anos. Félix Zucco / Agencia RBS

O Grêmio comunicou, na manhã desta segunda-feira (8), a saída do CEO Márcio Ramos. Os dirigentes não apresentaram oficialmente os motivos, mas o principal problema está relacionado a uma campanha realizada na semana passada em parceria com um patrocinador do clube.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a saída de Márcio Ramos está ligada aos problemas ocorridos no último dia da janela de transferências. No dia 2 de setembro, o Grêmio, em conjunto com a patrocinadora Pix das Estrelas, realizou a ação “Movimento Imortal”, que tinha como objetivo, com aportes de torcedores, anunciar o último reforço para a temporada.

Nos bastidores, a avaliação dos dirigentes é de que a condução do processo, que contou com a participação do CEO, e a gestão da crise não foram bem executadas. Segundo nota oficial divulgada pelo clube, a saída de Márcio Ramos ocorreu em decisão tomada em comum acordo entre as partes.

O desligamento não implicará na contratação imediata de um novo CEO. Até o fim do ano, as funções serão acumuladas pelo presidente Alberto Guerra e pelo Conselho de Administração. Já a partir de 2026, o Grêmio terá um novo profissional contratado para o cargo.

Confira a nota do Grêmio

O Grêmio comunica que o CEO Márcio Ramos deixa o cargo, em decisão tomada de comum acordo com a Direção do Clube.

Márcio exercia a função desde dezembro de 2022, período em que contribuiu de forma significativa para avanços na gestão do Grêmio.

Durante os próximos meses, as atribuições da posição de CEO serão conduzidas pela Presidência, em conjunto com os membros do Conselho de Administração.

O Clube agradece a dedicação, o empenho e as contribuições de Márcio Ramos ao longo destes quase três anos, e deseja pleno êxito em seus desafios profissionais futuros.