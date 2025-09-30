O impacto que a ausência de Willian deve gerar no posicionamento de Arthur

Arthur teve papel determinante em vitória do Grêmio no final de semana. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio não terá Willian por um período de seis a oito semanas após a fratura no pé direito sofrida no jogo contra o Vitória, no domingo (28), na Arena. A ausência do jogador, que vinha atuando aberto pelo lado esquerdo, vai gerar um impacto tático na forma de atacar da equipe.

Mano Menezes deverá apostar em uma mudança na forma de utilizar Arthur, algo já visto diante dos baianos depois da saída de Willian.

Como vinha jogando

Mano manteve o 4-2-3-1 com a entrada de Willian na equipe, mas mexeu no posicionamento da forma de atacar da equipe. Desde o Gre-Nal, jogo de estreia do camisa 88, Pavon ingressou na equipe pelo lado direito da linha de três atrás do centroavante.

Com bola, Pavon segue aberto pela direita enquanto o lateral Marcos Rocha fica com os zagueiros para fazer uma saída de três.

Na esquerda, o movimento é diferente. Willian não fica preso na ponta. Ele tem liberdade para aparecer por dentro para armar, o que gera o corredor para as subidas de Marlon. Quando ataca, o posicionamento do Grêmio passa a ser um 3-2-4-1.

Posicionamento ofensivo do Grêmio com Willian tinha corredor aberto para Marlon na esquerda. Tacticalboard / Reprodução

Willian sentiu a lesão aos 21 minutos e deu lugar a Alysson, que entrou pelo lado direito com Pavon indo para a esquerda. Um problema tático apareceu porque Pavon ficava aberto quando o Grêmio atacava tirando o espaço de Marlon.

Com isso, faltava um jogador ocupar o espaço que antes era de Willian. O Tricolor teve dificuldades nos primeiros minutos depois da saída do recém-chegado.

A solução com Arthur

O jeito que Mano encontrou para o Grêmio recuperar a capacidade de armação veio com uma mudança no posicionamento de Arthur. O volante passou a jogar mais adiantado ocupando o espaço que antes era de Willian. Isso aconteceu na reta final do primeiro tempo e deu resultado com o gol marcado por André Henrique.

O posicionamento adiantado de Arthur foi determinante na construção do segundo gol, quando ele tabelou com Cristaldo — que havia entrado no lugar de Pavon — e serviu Amuzu — que substituiu Edenilson.

Arthur passou a atuar mais adiantado na reta final do primeiro tempo, ocupando o espaço destacado na imagem. TacticalPad / Reprodução

Amuzu, aliás, ofereceu uma alternativa diferente na esquerda. Por mais que iniciasse pela ponta, ele apareceu muitas vezes atacando às costas da defesa na área do Vitória. Esse mecanismo deu ainda maior capacidade para o Grêmio atacar a última linha adversário.

Mas toda essa mecânica só teve sucesso a partir do momento que Arthur passou a jogar mais adiantado. Sem Willian, a tendência é que Mano Menezes aposte nessa fórmula novamente, principalmente para quando o Grêmio precisar propor jogo.

O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (1º), quando enfrenta o Santos pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida na Vila Belmiro ocorre às 21h30min.