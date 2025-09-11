Nova gestão vê Arena do Grêmio em "fase de investimento" e projeta readequação de valor de ingressos

Nova gestão da Arena tem feito ajustes em vários pontos da administração do estádio. Carolina Ferrari / Camejo,Divulgação

A nova gestão da Arena já deixou marcas claras ao torcedor do Grêmio. Gramado em boas condições, ingressos mais baixos e uma experiência melhor nos dias de jogo. Mas o processo de conduzir a atividade diária do estádio ainda está na fase de ajustes da nova equipe responsável por conduzir o negócio.

Marcelo Marques conta com uma equipe de pessoas da sua confiança para tocar o negócio Arena. O grupo é formado por Marlon Passos, André Ferraz, Eduardo Adriano e Erasmo Moura. Juntos, os quatro ajudam ao pré-candidato à presidência do clube na gestão do dia a dia da Arena desde que o empresário fez a compra do direito de superfície do estádio.

Nesta quinta-feira (11), Zero Hora esteve na área da administração da Arena. Marlon, advogado e um dos responsáveis pela negociação, falou sobre os desafios enfrentados na gestão do estádio. Um trabalho que exige atenção quase exclusiva, 24 horas por dia e sete dias por semana.

São 40 funcionários da parte administrativa. Mais uma equipe de cinco pessoas para cuidados diários com o gramado. E outros tantos terceirizados na operação do dia de jogo. Veja abaixo como tem sido os primeiros meses da nova gestora do estádio:

Confira a entrevista com Marlon Passos

Qual é a parte mais difícil de fazer esse processo de transição?

Conhecer, né? Aprender. A gente coloca uma energia pra diminuir o tempo de aprendizado. E tudo é aprendizado. A gente precisa aprender com as pessoas, escutar as pessoas. Aprender com os funcionários, né? Conhecer a história dos funcionários, ver quem é quem, tudo isso, né? É só pra diminuir o tempo de aprendizado.

O gramado foi uma das questões priorizadas agora?

O gramado, pra mim, num estádio de futebol, ele é sempre uma prioridade. Teve uma prioridade, mas a gente olhou pra todos, pra tudo. Porque o nosso compromisso na marca é diminuir esse tempo de aprendizado, olhar pra tudo, pra que ano que vem o Grêmio não tenha problema, que a operação da Arena seja algo lucrativo.

A operação da Arena já é lucrativa neste momento?

Não, ela não consegue ser lucrativa ainda. A gente está em fase de investimento. E um dos investimentos é reduzir preços. Pra trazer a torcida, investir no ambiente, né? Ou seja, deixar esse ambiente mais fervoroso, mais pujante, isso baixa o preço. Um dos menores preços de ingresso no Brasil. E aí, agora, a gente precisa ir adequando pra que isso seja algo lucrativo. Mas a gente não está olhando pra isso nesse momento, a gente está olhando pra que o ano que vem esteja tudo ajustado. Provavelmente os preços vão subindo gradativamente, mas não passarão perto do que era antigamente.

Como foi definida a política atual de ingressos? Como é que vocês definiram esses valores?

Foi o Marcelo. Como um torcedor falou: o que eu gostaria de pagar pra vir? Ele é o que mais entende de torcida. A gente precisava dar uma resposta pro torcedor. Falar que agora a Arena é nossa. É claro que é insustentável manter esses preços a longo prazo, mas faz parte do investimento no equipamento.

Estão preparando algo por conta do aniversário do Grêmio?

Somos parceiros do clube. Não queremos ser protagonistas. Cuidamos muito isso. O Marcelo não quer atrapalhar a gestão. Pensamos muito em conjunto com o clube. Estamos fazendo tudo junto. Tudo que o Grêmio precisar, estamos juntos. O protagonismo é do Grêmio. A Arena dará o suporte ao que o clube quiser fazer. Estaremos juntos.

Qual é a sensação de estar com Marcelo nesse momento?

Responsabilidade muito grande. Assim, na verdade é uma sucessão de responsabilidades. Quando o Marcelo fala que ele tem vontade de comprar arena, vem a responsabilidade. Aí quando finaliza o negócio, vem a responsabilidade de comprovar que é lucrativa, que é um bom negócio. Isso temos certeza. Mas responsabilidade total. Responsabilidade total com qualquer centavo gasto. O primeiro jogo do Aliança foi uma festa, uma alegria. Marcelo emocionado, tudo. Mas também é o tempo que chora de felicidade e já vem a responsabilidade no próximo segundo. Não é fácil. É um equipamento muito grande.

É viável ter o cuidado em oferecer conforto ao torcedor e ter uma operação lucrativa do estádio?

Totalmente viável. Porque o foco no cliente nunca é um plantio errado. Em qualquer tipo de negócio, e nesse aqui também, não é. Então, na verdade eu acho que o foco no cliente, tratar bem o cliente é uma das garantias que vai gerar mais receita. Mais público. É bom ir pra Arena. É isso. Melhorou a questão das filas, o atendimento, a alimentação. Melhorou tudo. Estão tratando a gente melhor. Vale a pena ir ao estádio. Algumas coisas não dependem da gente, que é o trânsito. Mas a gente vai tentar construir soluções junto com a prefeitura.

