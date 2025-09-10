Noriega jogou os minutos finais da derrota do Peru para o Paraguai; veja como foi a atuação do volante do Grêmio

Noriega jogou cerca de 10 minutos contra os paraguaios. EITAN ABRAMOVICH / AFP / Divulgação

Depois de deixar o último jogo do Peru com dores, assustando os torcedores gremistas e peruanos, Noriega voltou a atuar por sua seleção nesta terça-feira (9). O volante entrou em campo nos minutos finais da derrota peruana por 1 a 0 para o Paraguai, em Lima, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Penúltima colocada, a seleção peruana não tinha mais chances de garantir vaga, enquanto os paraguaios já estavam classificados para o Mundial. Muito por isso, acabaram fazendo um jogo morno, sem grandes chances. O único gol do jogo foi marcado por Galarza, aos 32 minutos do segundo tempo.

A atuação de Noriega

O jogador gremista foi chamado pelo técnico peruano Oscar Ibanez aos 39 minutos do segundo tempo. Portanto, pouco conseguiu fazer para ajudar seu país na busca pelo empate nos 10 minutos em que esteve em campo — a partida teve quatro de acréscimos.

Conforme a plataforma de scout Sofascore, Noriega teve 11 ações com a bola e acertou 90% das suas tentativas de passe — nove de 10. Além disso, perdeu a posse de bola duas vezes. O aplicativo avaliou a atuação do volante com uma nota 6.6.