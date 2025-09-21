Noriega comete dois pênaltis no primeiro tempo e chora no Gre-Nal 448

O primeiro tempo do clássico Gre-Nal 448 terminou com a vantagem do Inter. Um dos personagens da etapa inicial foi o zagueiro do Grêmio, Noriega, que cometeu dois pênaltis nos primeiros 45 minutos.
Depois que o árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou a segunda penalidade, o defensor peruano caiu em lágrimas e foi consolado pelos colegas de equipe.
Noriega, primeiro, derrubou Bernabei dentro da área. Depois, tocou a mão em cruzamento de Bruno Tabata. As duas decisões foram tomadas pelo juiz após ir ao árbitro de vídeo.
No segundo pênalti, Diori Vasconcelos, analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, disse que a marcação de Marcelo de Lima Henrique foi correta.
Primeira penalidade
Para o árbitro, o zagueiro Noriega teria derrubado Bernabei. Para Diori, não houve a infração. Na análise, ele disse que o jogador do Inter dobra os joelhos:
— Absolutamente nada. O Bernabei deixa o pé para trás, para procurar o contato. Não houve infração. Para mim, não houve o pênalti. Foi mal marcado — analisa Diori.
