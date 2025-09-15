No aniversário do Grêmio, ídolos do clube são homenageados na Calçada da Fama da Arena

Marianita, Arce e Carlos Miguel marcaram seus pés na Calçada da Fama do Grêmio. João Rosa / Agência RBS

"Não importa o momento que o clube viva, a gente sempre tem que estar aqui, comemorando com orgulho e com honra o aniversário", disse o presidente do Grêmio Alberto Guerra, em meio ao som da colher de pedreiro alisando o cimento fresco na noite desta segunda-feira (15), na Calçada da Fama da Arena.

A fala abriu a noite de celebrações, que marcou os pés (e a história) de Marianita Nascimento, Francisco Arce e Carlos Miguel, ídolos do Tricolor na data do aniversário de 122 anos do clube.

A decisão de homenagear os três personagens marcantes foi aprovada em sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, em 24 de julho. Todos eles passam a partir de agora a integrar ao espaço, localizado na esplanada do estádio.

A pioneira do futebol feminino no Grêmio

Marianita da Silva Nascimento, 64 anos, será a primeira mulher da história do futebol brasileiro a integrar a Calçada da Fama exclusiva de um time de futebol. Antes dela, apenas Marta, Formiga e Pretinha já haviam sido homenageadas, mas nos estádios do Maracanã e Mineirão.

Atleta do Grêmio na década de 1980, Marianita lutou pela regulamentação da modalidade no país. Ela, que atualmente é diretora do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio, fundou, em 1983, o primeiro departamento para a prática da categoria no Tricolor.

Sobre a representatividade de ser a pioneira neste tipo de homenagem, a ex-atleta e atual diretora fala que é difícil mensurar o sentimento:

— É muito grande. Pra mim é difícil de passar o que eu tô sentindo. É algo que não tem como mensurar. A dimensão é enorme, é como se tivesse uma questão de infinito. Acho que no exato momento que tu te torna Imortal, dentro de uma causa até, porque tudo isso que levou foi em relação à legalização do futebol feminino. E aos meus pés, mas não é só aos meus pés, é uma luta das pioneiras e as pessoas que estiveram comigo, as meninas que estiveram comigo. Aquelas que a gente não conhecia, mas que a gente sabe que validou também toda essa luta. Então isso eu acho que é um marco. Uma representatividade muito forte da questão da mulher, e eu tô muito feliz com isso, mas eu te dizer com a dimensão, o tamanho disso, eu não consigo mensurar — comenta.

Perguntada se a então atleta do Grêmio nos anos 1980 se imaginaria sendo homenageada na Calçada da Fama do Tricolor em 2025, Marianita comenta que nunca poderia pensar em todo o legado que o futebol feminino teria no futuro:

— Nunca imaginei. Não passou na cabeça isso até porque quando a gente viveu em 80 e tudo que a gente enfrentou, a gente fez isso só por um motivo. Amor ao futebol. Querer jogar futebol. Não ser proibida para o desporto que a gente gostava. Então, isso hoje que acontece, por isso que eu digo pra ti é muito grandioso, porque aí eu acabo retornando e fazendo um filmezinho de 80 até o presente momento e acho que é uma evolução. E essa evolução e a representatividade, ela não é... Ela é na minha pessoa, mas ela é pelo legado e pela história do futebol feminino — diz.

Sobre o futuro do futebol feminino do Grêmio, a homenageada falou que se ela continuar no departamento, fará de tudo para a evolução:

— Tem mudanças aí, mas se eu continuar, né? Eu vou fazer todo o possível pra trazer muito mais condições junto com o grupo de trabalho. E a gente vem fazendo um trabalho e dentro desse trabalho que a gente tá crescendo, a gente vê evoluções, né? A gente quer cada vez mais fazer com que o Grêmio se projete até o momento pra chegar ao patamar que a gente gostaria que fosse, né? Mas isso é de degrauzinho em degrauzinho, né? — conclui.

Ídolos dos anos 1990 também foram imortalizados

Francisco Arce marca os pés no cimento. João Rosa / Agência RBS

Os ex-jogadores Francisco Arce e Carlos Miguel são conhecidos por outras grandes conquistas dentro do clube. O paraguaio de 54 anos chegou ao clube no ano da segunda conquista da América, em 1995.

No mesmo ano, o atual técnico do Guaraní do Paraguai conquistou a Libertadores como lateral-direito da equipe. Em 1996 e 1997, venceu também o Brasileirão, Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil, respectivamente. Arce, que disputou 145 partidas e marcou 13 gols, quer poder mostrar para os filhos a marca que deixou na Calçada da Fama:

— Nós, realmente, para conquistar, tivemos um trabalho muito importante da diretoria, da comissão. E tivemos uma empatia muito forte com o torcedor. Eu vivi aqui três anos de muita alegria, maravilhosos, porque houve respeito sempre. Eu acho que também isso, porque da minha parte existia muito profissionalismo. E isso dá muito orgulho. Agora ficam esses pés aí no cimento, para o futuro eu vir mostrar para os filhos — disse.

Carlos Miguel assinando seu nome logo após marcar os pés no cimento. Luis Gustavo dos Santos / Agência RBS

Já Carlos Miguel, 53 anos, iniciou sua trajetória no Grêmio ainda nas categorias de base, em 1988. É um dos atletas mais vitoriosos a vestir a camisa do clube gaúcho, com 328 jogos e 51 gols marcados.

Conquistou 13 títulos como profissional, incluindo os mesmos quatro títulos do companheiro de equipe. Ficou eternizado pelo gol que garantiu ao Grêmio o tricampeonato da Copa do Brasil, em final contra o Flamengo, calando o Maracanã.

O ex-meia cita que todos os jogadores da geração 1995-1997 deveriam estar imortalizados na esplanada da Arena:

— É, cara, é muita emoção, né, porque, tem que falar assim, a gente poderia ter sido antes, mas passou tanta gente boa aqui no Grêmio, né? Acho que tudo tem seu momento, tem a sua hora, fico feliz pela indicação. Eu sei do meu trabalho que foi feito aqui, que foi muito bem feito, acho que não eu particularmente, se pegar aquela geração nossa de 95 a 97, particularmente para mim todos tinham que estar aqui, essa é a grande verdade — finalizou.