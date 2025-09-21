Nas redes sociais, Grêmio reclama dos pênaltis marcados no Gre-Nal 448: "Dois erros escandalosos"

Os dois pênaltis assinalados contra o Grêmio no primeiro tempo do Gre-Nal 448 foram motivo de críticas do Tricolor em suas redes sociais. Ainda com o jogo em andamento, a equipe gremista reclamou das decisões do árbtitro Marcelo de Lima Henrique.
"Dois pênaltis marcados com a ajuda do VAR. Dois erros escadalosos. Até quando?", escreveu o Grêmio no X (antigo Twitter).
As duas penalidades foram assinaladas após a revisão do lance pelo árbitro no VAR. O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, discordou do primeiro pênalti marcado por Marcelo de Lima Henrique. Na análise, ele disse que o jogador do Inter dobra os joelhos:
— Absolutamente nada. O Bernabei deixa o pé para trás, para procurar o contato. Não houve infração. Para mim, não houve o pênalti. Foi mal marcado — analisa Diori.
No segundo lance, o analista concordou com a decisão do árbitro.
— O Noriega mete a mão na bola. Por esse ângulo, ele abre o braço esquerdo em um movimento que não é natural. É pênalti para o Internacional. A infração aconteceu, lance indiscutível — afirmou.
O zagueiro Noriega, que já havia cometido o primeiro pênalti, ficou inconformado com o lance. Ele chegou a chorar no gramado com a irregularidade assinalada.
Na segunda etapa, Marcelo de Lima Henrique expulsou Arthur após revisar o lance no VAR.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.