Nas redes sociais, Grêmio reclama dos pênaltis marcados no Gre-Nal 448: "Dois erros escandalosos"

Árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou duas penalidades em infrações cometidas pelo zagueiro Noriega, depois ainda expulsou Arthur

