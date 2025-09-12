Naming rights, patrocínios e camarotes: como a Arena trabalha para aumentar receitas do estádio em 2026

Arena conta com o aumento de receitas a partir de 2026. Carolina Ferrari / Camejo,Divulgação

Depois de um período de transição, a nova gestão da Arena trabalha para viabilizar novas fontes de receitas a partir de 2026. Sob o comando de Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio, a empresa que gere o estádio recebeu ofertas de interessados em comprar os naming rights, instalação de empreendimentos comerciais no prédio e de patrocínio na área interna do estádio.

Mas, apesar das procura de interessados, a ideia da gestora é realizar essas negociações apenas na próxima temporada. A intenção é utilizar os últimos meses de 2025 para estudar o negócio e definir melhor os investimentos e despesas necessários para a operação da estrutura.

A possibilidade de maior injeção de recursos está na venda dos naming rights da Arena. Algumas casas de apostas esportivas e empresas do ramo da comunicação fizeram contatos para entender o negócio. Mas a resposta foi de que a intenção é de que qualquer negociação seja aberta apenas no próximo ano.

A expectativa da gestora é arrecadar um valor na casa dos R$ 15 milhões, o que cobriria quase a totalidade dos custos anuais da operação do estádio. Atualmente, o cálculo feito indica que a manutenção e os outros despesas totalizam cerca de R$ 24 milhões por ano.

Os caras têm que entender que isso aqui são 50 mil (pessoas) no jogo que reverberam para milhões de pessoas MARLON PASSOS Sobre o alcance das publicidades colocadas no estádio

Outras empresas interessadas em investir na Arena também fizeram contato nos últimos meses por conta da possibilidade de exibir suas marcas nas áreas internas no estádio.

— Placa de publicidade a gente não alterou nada ainda. O próximo passo é rever toda a publicidade. Tem (contrato de) publicidade que achamos pouco pelo que a gente entrega — comentou Marlon Passos, um dos indicados por Marcelo para trabalhar na gestão da Arena, e completou:

— Os caras têm que entender que isso aqui são 50 mil (pessoas) no jogo que reverberam para milhões de pessoas. Então, entender que agora tu pode investir, que há segurança de que isso é de longo prazo.

Novos empreendimentos e referência para o torcedor

Algumas áreas disponíveis para a locação de empreendimentos comerciais também serão comercializadas a partir da próxima temporada. A nova gestão avalia algumas das consultas feitas.

A instalação de restaurantes no prédio, redes de academias ou mesmo a locação de espaço para escritórios de empresas são alternativas que começaram a ser estudadas. A ênfase da gestão é que o estádio vire referência para gremistas, como um ponto para acompanhar as partidas do time em jogos como visitante.

A negociação de camarotes também ganhou fôlego nas últimas semanas. Quando a nova gestão começou a trabalhar, eram cerca de 40 pontos disponíveis para aluguel. Cerca de 20 foram comercializados no período. E a procura por contratos válidos para o ano de 2026 também está alta.

