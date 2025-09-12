Na sua primeira temporada no Mirassol, Reinaldo fica próximo de igualar os números que fez com o Grêmio

Reinaldo veste camisa do Mirassol em homenagem à Seleção Brasileira. Pedro Zacchi / Mirassol/Divulgação

Pela segunda vez, Grêmio e Reinaldo se reencontram após a passagem de duas temporadas do lateral-esquerdo, de 35 anos, pelo Tricolor. Em cerca de nove meses, o ala está próximo de igualar pelo Mirassol os números dos dois anos de Porto Alegre. Ele fez dois gols contra a antiga equipe no primeiro turno.

Dono da posição entre 2023 e 2024, mesmo com os concorrentes Cuiabano, Diogo Barbosa e Mayk, Reinaldo acumulou 95 partidas com nove gols e 10 assistências. No interior de São Paulo, logo na primeira temporada, ele já balançou as redes oito vezes e deu cinco assistências.

Reinaldo, no Brasileirão, tem sete gols, sendo dois marcados contra o Grêmio, no primeiro turno. Na ocasião, o Mirassol goleou o Tricolor por 4 a 1.

— Minha carreira é marcada pela regularidade. Estou muito feliz aqui, conseguindo ajudar a equipe e contribuir com essa bonita história que o Mirassol está construindo no seu primeiro ano de Série A. Temos um grupo que trabalha demais e tem muita coragem de jogar. Esse é o nosso segredo — disse em entrevista ao ge.globo.

Reinaldo celebrou os gols no primeiro turno, mas prega respeito pela história construída. Ele admite carinho pelo clube:

— Hoje estamos de lados diferentes e cada um vai lutar pelo seu prato de comida, mas eu tenho um enorme carinho pelo Grêmio. Vivi grandes momentos, fui bem acolhido por todos, fiz muitos amigos e me sinto um pouco gremista. Será especial voltar. Tenho grandes amigos lá e tenho certeza que o time vai reagir no Brasileirão, mas espero que seja depois dessa rodada — admitiu.

Grêmio e o Mirassol, de Reinaldo, se enfrentam neste sábado (13), às 16h30min, na Arena.