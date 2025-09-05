Morre jornalista Acaz Fellegger, assessor de Felipão

Acaraz trabalhava como assessor de imprensa desde 1997. Instagram / Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (5), aos 59 anos, Acaz Fellegger. O jornalista estava internado para o tratamento de um câncer em São Paulo. A notícia foi divulgada por sua esposa, Patricia Mendes, em um perfil em uma rede social.

Ele era assessor de imprensa de alguns nomes conhecidos do futebol. Dentre eles, Felipão, diretor técnico do Grêmio, e os jogadores Hulk, Dudu e Fabinho, ex-Liverpool, e que está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Acaz foi repórter do SporTV nos anos 1990 e se tornou assessor de imprensa do Palmeiras em 1997. Depois que saiu do clube paulista, abriu sua própria empresa.

Leia o comunicado da morte de Acaz Fellegger

"É com muito pesar, e muita tristeza que informo o falecimento do meu companheiro de vida, Acaz Fellegger.

Ele foi um guerreiro!

Peço orações para que sua passagem seja de muita luz.

Em breve, trarei informações sobre o velório.

Obrigada a todos, que de alguma forma orou pela sua recuperação. Muito obrigada!