Meia revelado na base do Grêmio acerta com clube da Albânia

Jovem perdeu espaço após ter sido promovido em 2022. Lucas Uebel / Grêmio

Visto como um promissor meia das categorias de base do Grêmio, Gabriel Silva foi anunciado por um novo clube: o FK Vora, da Albânia.

Apesar de estar presente na pré-temporada deste ano, o atleta de 23 anos não vinha recebendo oportunidades no Tricolor e, no fim de agosto, teve o contrato rescindido.

O jovem subiu para os profissionais em 2022, pelas mãos do técnico Roger Machado, sendo titular durante alguns jogos do Gauchão e Série B daquele ano. Porém, perdeu espaço no elenco aos poucos.

Desde então, foi emprestado a outros clubes: Coritiba, Inter de Limeira, Sampaio Corrêa e Hercílio Luz.