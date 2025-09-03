Meia ex-Grêmio é anunciado pelo Remo

Nathan Pescador defendeu o Grêmio de 2023 a 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O meio-campista Nathan Pescador foi anunciado, na última terça-feira (2), pelo Remo. Com 29 anos, o atleta defendeu as cores do Grêmio até agosto deste ano.

Contratado em 2023, Nathan fez ao todo 47 jogos pelo Tricolor. O meia terminou sua passagem pelo clube com apenas um gol marcado e uma assistência.

Em 13 de agosto, ele despediu-se do clube através das redes sociais. Na atual temporada, Nathan Pescador disputou apenas quatro partidas pelo Grêmio.

"Deixo aqui minha gratidão a todos do clube, desde os funcionários até os dirigentes e meus companheiros, que tive a honra de desfrutar o dia a dia nestes dois anos. É um clube onde fiz muitos amigos e conquistei títulos. Sucesso, Nação Tricolor!", diz a nota.

Agora, oficializado pelo Remo, o meio-campista ficará à disposição para a disputa da Série B. O clube paraense volta a campo na sexta-feira (5), às 15h, contra o Amazônia.