Meia ex-Grêmio é anunciado pelo Remo

O meio-campista Nathan Pescador foi anunciado, na última terça-feira (2), pelo Remo. Com 29 anos, o atleta defendeu as cores do Grêmio até agosto deste ano.
Contratado em 2023, Nathan fez ao todo 47 jogos pelo Tricolor. O meia terminou sua passagem pelo clube com apenas um gol marcado e uma assistência.
Em 13 de agosto, ele despediu-se do clube através das redes sociais. Na atual temporada, Nathan Pescador disputou apenas quatro partidas pelo Grêmio.
"Deixo aqui minha gratidão a todos do clube, desde os funcionários até os dirigentes e meus companheiros, que tive a honra de desfrutar o dia a dia nestes dois anos. É um clube onde fiz muitos amigos e conquistei títulos. Sucesso, Nação Tricolor!", diz a nota.
Agora, oficializado pelo Remo, o meio-campista ficará à disposição para a disputa da Série B. O clube paraense volta a campo na sexta-feira (5), às 15h, contra o Amazônia.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.