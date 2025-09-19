Média de público na Arena do Grêmio tem aumento após mudança da gestão do estádio

Torcedor tem comparecido em peso nos últimos jogos. Duda Fortes / Agencia RBS

A mudança de gestão na Arena do Grêmio impactou de forma imediata os jogos do clube. Nas últimos cinco partidas, organizadas pela administração do empresário Marcelo Marques, a média chegou a 33.967 pagantes por partida — o número supera a média do Palmeiras, terceiro no Brasileirão e com Libertadores no calendário, com 32.316 pagantes por jogo em 2025.

O último jogo antes da nova gestão assumir foi Grêmio 2x0 São José, em 8 de julho. Até então, a média da casa tricolor era de 20.938 pagantes.

A primeira medida foi determinar a redução no preço dos ingressos. Na partida que abriu o ciclo — Grêmio x Alianza Lima — as entradas custaram R$ 40, no setor mais barato, é R$ 90, no mais caro. Na última partida antes da troca administrativa, esses mesmos ingressos custaram R$ 70 e R$ 250, respectivamente. As reduções foram de 42% e 64%.

Conforme a reportagem apurou, a nova tabela de preços foi possível porque Marques decidiu acabar com a margem de lucro mantida pela Arena Porto-Alegrense, ligada à antiga construtora OAS. O empresário prometeu pagar do bolso eventuais prejuízos na operação e entregar a gestão ao Grêmio em 2026 no "zero a zero". Isto é, sem dívidas.

Financeiramente, o aumento de público resultou também em aumento na média de bilheteria: R$ 1.624.422,40 na gestão Marques, R$ 8.122.112,00 na soma das partidas. Antes, era de R$ 1.313.861,33, com total de R$ 23.649.504,00 em 18 jogos.

Mesmo assim, os valores dos ingressos começaram a ser reajustados. Na partida diante do Mirassol, no sábado, a entrada mais em conta custou R$ 60 e a mais "salgada", R$ 150. O motivo é buscar o equilíbrio financeiro e entregar ao Grêmio uma Arena que seja fonte de receita e não de prejuízo.

Desportivamente, o Grêmio ainda não conseguiu aproveitar o novo ciclo do estádio. Dos últimos cinco jogos, venceu apenas um, perdeu e empatou dois, contando a desclassificação nos playoffs da Sul-Americana.

Públicos da Arena em 2025

Grêmio 4x0 Caxias - 17.438

Grêmio 5x0 São Luiz - 23.073

Grêmio 1x1 Inter - 44.987

Grêmio 5x0 Pelotas - 11.500

Grêmio 2x1 Juventude - 25.809

Grêmio 0x2 Inter - 50.648

Grêmio 2x1 Atlético-MG - 19.872

Grêmio 2x0 Atlético Grau - 12.421

Grêmio 0x2 Flamengo - 23.063

Grêmio 1x1 Inter - 26.899

Grêmio 1x0 Santos - 26.826

Grêmio 1x1 Bragantino - 14.957

Grêmio 1x1 Godoy Cruz - 15.360

Grêmio 0x0 CSA - 12.961

Grêmio 1x0 Bahia - 13.859

Grêmio 1x0 Sportivo Luqueño - 5.366

Grêmio 1x1 Corinthians - 20.249

Grêmio 2x0 São José - 11.590

Grêmio 1x1 Alianza Lima - 46.033*

Grêmio 2x1 Fortaleza - 18.495*

Grêmio 0x1 Sport - 34.875*

Grêmio 0x0 Ceará - 24.939*

Grêmio 0x1 Mirassol - 45.495*

* Jogos organizados pela nova gestão da Arena.