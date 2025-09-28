Marcos Rocha tranquiliza sobre lesão e cita cansaço pela sequência de jogos no Grêmio: "Vale a pena o sacrifício"

Marcos Rocha precisou ser substituído no segundo tempo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, na manhã deste domingo (28) teve alguns sustos para o elenco e à torcida gremista. Ainda no primeiro tempo, Willian precisou ser substituído com uma lesão no pé, e Marcos Rocha pediu para sair com um desconforto na virilha após o segundo gol do Grêmio.

Após a partida, o lateral deu detalhes sobre sua situação. Ele afirmou que o principal motivo da sua substituição foi a exaustão devido à sequência intensa de jogos:

— Foi uma semana bem difícil pra mim, fiquei bastante gripado, não só eu como mais outros atletas, algumas pessoas da comissão técnica. É exaustão, né? Muito tempo que eu não tinha uma sequência de jogo, mas vale a pena o sacrifício, a vontade, fui no meu limite ali até onde eu aguentei e ajudei a equipe a vencer também.

O próximo compromisso do Grêmio é na quarta-feira (1º), contra o Santos, fora de casa. Marcos Rocha disse precisa descansar mas está "à disposição da equipe".

Essa foi a primeira vitória de Marcos Rocha na Arena vestindo a camisa do Tricolor. O lateral agradeceu o apoio da torcida e destacou a evolução do time.

— Feliz pela primeira vitória em casa! Já estava com ansiedade por causa disso. É um sinal de evolução, de trabalho, e que a gente entendeu a mentalidade que tem que vencer, tem que ter garra, vontade, tem que perseverar os noventa minutos. Agradecer a presença de todos aqui hoje, eles fazem parte de todo esse processo e são mais importantes que nós que vivemos, hoje, jogando no Grêmio.