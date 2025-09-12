Grêmio

Ausências
Notícia

Marcos Rocha e Carlos Vinicius desfalcarão o Grêmio contra o Mirassol

Dupla sentiu desconforto muscular e não participou do último treinamento no CT Luiz Carvalho

Filipe Duarte

Marco Souza

