Marcos Rocha e Carlos Vinicius desfalcarão o Grêmio contra o Mirassol

Lateral-direito foi titular nas duas partidas desde que foi contratado. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio terá dois desfalques para enfrentar o Mirassol, neste sábado (13), na Arena. O lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinicius acusaram desconforto muscular e não participaram do último treino no CT Luiz Carvalho, na manhã desta sexta-feira (12).

O primeiro havia jogado duas partidas, contra Ceará e Flamengo, desde que foi contratado. Sem ele, João Pedro deve herdar a titularidade. O jogador não atua desde o fim de maio, quando sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. Já a ausência do atacante abre brecha para que Braithwaite se mantenha no comando ofensivo.

Também existia uma preocupação em relação a Cristian Olivera que, na última terça (9), atuou por 90 minutos com a seleção uruguaia, pelas Eliminatórias. Por desgaste, foi preservado da atividade desta quinta-feira (11), mas se recuperou a tempo de participar do último trabalho.

Diante deste cenário, a provável escalação gremista tem: Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur, Alysson, Cristaldo (Dodi) e Cristian Olivera; Braithwaite.

O confronto com o Mirassol, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, está agendado para iniciar às 16h de sábado.