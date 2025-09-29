Marcelo Marques antecipa data de entrega da gestão da Arena ao Grêmio

Estádio teve a gestão adquirida por empresário em julho. Omar Freitas / Agencia RBS

O empresário Marcelo Marques e o Grêmio estão alinhando a antecipação da entrega da gestão da Arena ao clube. A data prevista inicialmente era janeiro de 2026, mas novas conversas decidiram pela troca de gestão a partir da primeira quinzena de novembro.

Atualmente, quem cuida da gestão da Arena é uma equipe indicada por Marcelo Marques. Os próximos movimentos aguardados são a troca de chaves entre OAS e o clube. O Olímpico será cedido para a construtora, detalhe fundamental para a conclusão do negócio.

A decisão de antecipar a entrega da gestão do estádio foi comunicada nos últimos dias para a gestão de Alberto Guerra. A ideia, a partir de agora, é montar um comissão de trabalho que contemple a equipe indicada por Marcelo e por pessoas da atual direção para identificar quais pontos precisão ser resolvidos.

A decisão de antecipar a entrega da gestão ocorre uma semana após o anúncio de que Marcelo Marques não será candidato nas eleições presidenciais. Eleito no último sábado (27) para o Conselho Deliberativo pela chapa 2, o empresário comunicou que não participará mais da vida política do clube. Não será investidor e nem apoiará algum dos candidatos à presidência.

Um decisão já tomada pela direção, e que será discutida na reunião do Conselho de Administração desta segunda-feira (29), é de que o empresário será homenageado pelo Grêmio. Algumas ideias já estão em discussão, como a fixação de uma placa no estádio para reconhecer o gesto de Marques.