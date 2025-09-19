Mano testa Grêmio com Pavon no ataque para o Gre-Nal 448

Pavon surge como opção para o Grêmio de Mano Menezes. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A escalação do Grêmio está encaminhada para encarar o Inter no Gre-Nal 448. O clássico acontece no domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. E a atividade desta sexta-feira (19) apresentou uma outra opção para o jogo: Pavon.

O treino que teve o esboço da equipe aconteceu nesta sexta-feira (19), com portões fechados. Por isto, ainda há mistério sobre a formação inicial do clássico.

A principal dúvida está no ataque. Dodi, Cristian Olivera e Alysson foram testados recentemente. Mas Pavon também foi observado e agradou pela capacidade de marcar as investidas de Bernabei.

O time contará com as voltas de Marcos Rocha e Carlos Vinicius e com a estreia de Willian. O trio está sendo preparado justamente para ter condições de titularidade no clássico.

Além disso, há uma mudança confirmada na defesa. Suspenso, Kannemann dará lugar a Wagner Leonardo.

Resta uma atividade para que Mano defina os últimos detalhes para a partida. O time deve ter: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Pavon, Edenilson e Willian; Carlos Vinicius.