Mano Menezes terá dois reforços no time do Grêmio para enfrentar o Vitória

Depois de empatar com o Botafogo, o Grêmio terá ao menos dois reforços para enfrentar o Vitória. A partida ocorre às 11h de domingo (28), na Arena.
Os dois titulares que voltam são os volantes Arthur e Cuéllar. Arthur cumpriu suspensão diante dos cariocas após a expulsão no Gre-Nal, enquanto o colombiano foi preservado por dores musculares.
Comissão técnica
Além disso, a comissão técnica também voltará a estar completa contra os baianos. O técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo cumpriram suspensão e estão liberados para a partida de domingo.
Apesar de não ter lesão constatada, o centroavante Carlos Vinicius seguirá fora. O atacante teve um edema na coxa, seguirá fazendo tratamento e só deve voltar a jogar diante do São Paulo, após a próxima data Fifa.
Reapresentação
A reapresentação do Grêmio acontece na tarde desta quinta-feira (25), às 16h. Será a primeira de três atividades que Mano comandará antes do confronto com os baianos.