Mano Menezes terá dois reforços no time do Grêmio para enfrentar o Vitória

Mano Menezes cumpriu suspensão no empate com o Botafogo Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois de empatar com o Botafogo, o Grêmio terá ao menos dois reforços para enfrentar o Vitória. A partida ocorre às 11h de domingo (28), na Arena.

Os dois titulares que voltam são os volantes Arthur e Cuéllar. Arthur cumpriu suspensão diante dos cariocas após a expulsão no Gre-Nal, enquanto o colombiano foi preservado por dores musculares.

Comissão técnica

Além disso, a comissão técnica também voltará a estar completa contra os baianos. O técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo cumpriram suspensão e estão liberados para a partida de domingo.

Apesar de não ter lesão constatada, o centroavante Carlos Vinicius seguirá fora. O atacante teve um edema na coxa, seguirá fazendo tratamento e só deve voltar a jogar diante do São Paulo, após a próxima data Fifa.

Reapresentação