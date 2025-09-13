Mano Menezes fala sobre falta de oportunidades para Gabriel Mec: "Momento da equipe atrapalha"

Aos 17 anos, Gabriel Mec é uma das grandes promessas do Grêmio. ÂNGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

Em entrevista coletiva após a derrota para o Mirassol, neste sábado (12), Mano Menezes respondeu sobre a situação de Gabriel Mec. A promessa de 17 anos do Grêmio recusou uma proposta de R$ 100 milhões do Shakhtar Donetsk porque deseja continuar se desenvolvendo no clube.

O técnico foi questionado do porquê não escalar o jovem e insistir em outros jogadores que têm mais experiência, mas que já mostraram não ter o mesmo potencial de Mec para resolver os jogos.

— Tenho preparado o Mec para dar essa oportunidade e acho que está chegando a hora. Estamos fazendo o máximo que podemos — declarou.

Mano ainda destacou que é preciso ter responsabilidade ao mandar à campo um jogador em formação. Para o técnico, utilizar Mec neste momento, em que o Grêmio tem muitas fragilidades para resolver, colocaria um peso desproporcional nas costas do meia:

— Acho que o momento da equipe atrapalha um pouco para a gente poder fazer algumas coisas que gostaria até, mas vamos seguir em frente, tudo vai acontecer no seu momento, pode ter certeza.

Com a derrota, o Grêmio fica atualmente na 13ª colocação com 25 pontos. O próximo compromisso do Tricolor é o clássico Gre-Nal, no domingo (21).

