Mano Menezes defende jogadores do Grêmio criticados pelo torcedor: "Não vamos abandonar ninguém"

Mano Menezes defendeu alguns dos jogadores criticados pelo torcedor. Duda Fortes / Agencia RBS

O triunfo do Grêmio sobre o Vitória, neste domingo (28), na Arena, fez ressurgir alguns jogadores, como Amuzu e Aravena — eles marcaram os gols que decretaram o 3 a 1 para o Tricolor. Após o resultado, o técnico Mano Menezes ressaltou a confiança no grupo.

— Nós não vamos abandonar ninguém. Porque exatamente o que mudamos, desde que estamos aqui, é que somos todos mais unidos e mais fortes. Por que é assim? Porque o futebol é assim — defendeu o treinador.

— Estamos aqui para fazer isso, para segurar a barra, para estarmos juntos na hora mais difícil, porque eles estiveram junto conosco na hora mais difícil do Grêmio — complementou.

Três jogadores foram citados pelo treinador: Amuzu, Pavon e Edenilson. O primeiro conseguiu ressurgir na partida contra o Vitória. Após alguns jogos afastados, por conta de lesões, o belga voltou e marcou um gol importante.

— Ele entrou muito bem, e a gente fica feliz porque trabalhamos bastante essa situação, as pequenas lesões, então deixamos fora um tempo, fizemos uma sequência de trabalho e a gente está muito feliz com o resultado, pois é um jogador que tem drible, tem a jogada pessoal e hoje fez um bonito gol, numa assistência muito bonita do Cristaldo — exaltou Mano.

Quem não saiu em alta do jogo foi Pavon. Ele começou como titular pela terceira vez, enquanto Alysson estava no banco. No entanto, por conta da lesão de Willian, o argentino foi colocado no lado esquerdo para a entrada do jovem.

— Pavon foi melhor pela direita, onde ele é melhor, em função da lesão de Willian, a gente não queria fazer duas trocas e movemos o Pavon para a esquerda, onde tem mais dificuldade. O Alysson só joga pela direita. Achei mais correto e mais produtivo para a equipe sacrificar um pouco o Pavon. Resolveu a parte defensiva, mas deixou um pouco a desejar na parte ofensiva. E o torcedor, que está ali ansioso e quer que a equipe vá bem, com razão vaiou e criticou — disse Mano.

Por fim, o treinador também comentou sobre Edenilson, que mais uma vez foi titular em uma função de armação de jogadas. O jogador teve participação em um dos gols.