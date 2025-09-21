Mano Menezes celebra estratégia vitoriosa do Grêmio no Gre-Nal 448: "Equipe executou muito bem"

Mano Menezes venceu o Gre-Nal 448 com o Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

A vitória do Grêmio no clássico Gre-Nal 448, disputado no domingo (21), estabiliza os bastidores do clube, que precisava de um resultado positivo contra o maior rival. O placar de 3 a 2, em pleno Beira-Rio, teve pênaltis questionáveis a favor do Inter, e boa parte do segundo tempo com um jogador a menos para o Tricolor.

O técnico Mano Menezes falou após a vitória no clássico, exaltando a estratégia montada e as vitórias pessoais que sua equipe conseguiu durante a partida.

— A equipe executou muito bem o que pensamos como ideia. Escolhemos bem os caminhos nos quais a gente deveria construir. O resultado passou pelas vitórias pessoais no jogo, quase 70 %, um número bastante significativo — exaltou o treinador.

Pressão controlada

Os gols do Grêmio foram marcados por Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson. Após o terceiro gol, Arthur foi expulso e o Tricolor precisou segurar o resultado.

— Quando o jogo esteve 11 contra 11, tivemos mais posse e controle. Depois, naturalmente, com um jogador a menos e vencendo o jogo, a gente iria sofrer uma pressão, como sofremos — comentou, e ponderou:

— Mas muito mais (pressão) de bola erguida na área do que permitir ao adversário construir entre as nossas linhas ou com uma entrada de uma jogada mais qualificada. O nosso grupo está de parabéns. É uma vitória que acrescenta muito para o momento que nós estamos passando.

O Grêmio entra em campo novamente na quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena, contra o Botafogo. O jogo atrasado é válido pela 16ª rodada do Brasileirão.

