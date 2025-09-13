Mano Menezes admite erro em substituição do Grêmio e revela quem deveria sair de campo

Técnico ficou revoltado com o ocorrido durante a partida. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um fato curioso marcou a derrota do Grêmio para o Mirassol, neste sábado (13). Após a substituição de Alysson por Pavón, aos 18 minutos do segundo tempo, Mano Menezes foi flagrado esbravejando no banco de reservas. Isso porque o jogador que ele havia escolhido para sair de campo não era o jovem camisa 47.

Foi um erro da comissão técnica. As equipes devem entregar um bilhete ao quarto árbitro com o número da camisa do jogador que vai sair e do que vai entrar, e acabou sendo anotado o número de Alysson por engano. Em entrevista depois do jogo, Mano esclareceu a situação:

— Nós erramos na substituição, o erro foi nosso. Foi um erro de comunicação. Era para sair João Pedro. Naquela hora eu ia colocar o Pavón como ala para ser mais ofensivo e deixar o Alysson. Mas houve um erro entre eu e Thiago (Kosloski) na comunicação e a arbitragem fez certo, o erro foi nosso.

Instantes depois da troca, ao perceber o erro, Mano esbraveja, olhando para Thiago. Quando Alysson chega, o treinador explica a ele que houve erro na troca.

João Pedro acabou saindo 10 minutos depois, para a entrada de Gustavo Martins. Pavón, que já foi alvo de fortes críticas da torcida, ajudou a criar pressão no final do jogo com bons cruzamentos.